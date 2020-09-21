CHP’li meclis üyesini darp eden 4 kişi gözaltına alındı
CHP İzmir Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, partiden ihraç edildiği belirtilen 4 kişi tarafından darbedildiğini belirterek duyurusunda bulundu. Saldırganlar gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam partilerinden ihraç edilen Sedat Y. ve yanındaki 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını söyleyen CHP İzmir Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, Selçuk Emniyet Müdürlüğüne giderek, söz konusu kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
İL BAŞKANI YÜCEL’DEN TEPKİ
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sosyal medya hesabından olaya ilişki tepki gösterdi. Yücel paylaşımında, “Selçuk Belediye Meclis Üyemiz Serkan Topalan'a yapılan saldırıyı ve saldırganları esefle kınıyorum. Topalan'a saldırıda bulunduğu tespit edilen 4 kişinin hak ettikleri cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Topalan'a, Selçuk CHP İlçe Örgütümüze ve Selçuk Belediyemize geçmiş olsun. CHP İl Başkanlığı olarak şiddetin ve şiddet eylemi gösterenlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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