CHP'li Özgür Özel, kamu ihalalerini Meclis'e taşıdı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:04

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde, kamunun zarara sokulduğu iddiaları başta olmak üzere kamu ihalelerindeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi.

'İKTİDAR İHALELERİ İSTEDİĞİ FİRMALARA VERİYOR'

“Listeye bakıldığında Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı’dan oluşan ilk beş şirketin isimleri; iktidara yakınlıkları nedeniyle kamuoyuna oldukça tanıdık gelmektedir” diyen Özel, “Yapılan çalışmalar bu firmalara verilen ihalelerin çok büyük bir bölümünün, Kamu İhale Kanunu’nun, pazarlık usulünü düzenleyen ve kamu ihalelerinde rekabeti ortadan kaldıran, iktidarın ihaleleri istediği firmalara vermesine olanak sağlayan 21’inci maddesi kapsamında yapıldığını gösteriyor. 2016- Haziran 2020 arasında Kalyon İnşaat 24 milyar liralık, Kolin İnşaat 21,7 milyar liralık, Cengiz İnşaat 19,4 milyar liralık, Makyol İnşaat 12,3 milyar liralık. Özgün Yapı 12,3 milyar liralık ihaleyi tek başlarına ya da birbirleriyle oluşturdukları ortaklıklar aracılığıyla üstlendiler” şeklinde konuştu.

Özel, projelerin harcamaları konusunda yeterince bilgi verilmediği ve hazırlanan denetim raporlarının da sansürlendikten sonra sunulduğunu belirterek, “Rekabeti ortadan kaldırdığı için zaten yüksek bedellerle sözleşme imzalanan bu projelerde sonraki yıllarda da önemli miktarlarda keşif artışlarına gidildiği ifade edilmektedir. Bazı projelerde yüzde 100 oranında keşfi artışına gidildiği, diğer bir ifadeyle sözleşme bedelinin bir katından fazla ödeme yapıldığı iddiaları bulunmaktadır. Ne yazık ki son 18 yılda kamu ihalelerinde hem ihale aşamasında hem de uygulama aşamasında şeffaflık neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştır” dedi.

ARAŞTIRMAK TBMM’NİN GÖREVİ

Kamu ihaleleriyle ilgili olarak gündemde bulunan iddiaların araştırılmasının TBMM’nin bir görevi olduğunu söyleyen Özel, “Sayıştay’ın bu görevini gerektiği gibi yerine getirmemesi nedeniyle kamu zararları katlanarak artmaktadır. Bu nedenle TBMM’nin kamu ihaleleri konusunda millet adına bir araştırma yapması zorunludur” ifadelerini kullandı.