CHP'li Özkan: 'Hakikat hiç bu kadar kirletilmemişti'

10 Ocak 2021 Pazar, 14:08

10 Ocak Gazeteciler Günü’nün aslında bir bayram olduğunu fakat günümüzde bir mücadele gününe dönüştüğünü vurgulayan Özkan'ın mesajı şöyle:

“Bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Aslında bir bayram. Öyle düşünmüş zamanın Türkiye yöneticileri. Ama bugün gazeteciler için ve özgürlük isteyen herkes için, öğrenciler için, öğretim üyeleri için, işçiler için, Türkiye’de yaşayan her bir yurttaş için mücadele günü. Çünkü hakikat hiç bu kadar kirletilmemiş, yalan gerçeğin yerini hiç bu kadar kolaylıkla konulmamıştı.

Çalışan gazeteciler günü; işsizlikle, yoklukla, hapishaneyle, polis zoruyla, savcıyla korkutulan bir iş bir meslek grubunun dayanışma ve mücadele günü olarak tarihe geçti. Elbette özgürlük içinde kutlayacağımız, elbette 10 Ocak çalışan gazeteciler bayramı diyeceğimiz günler yakındır. Çünkü karanlığın en yoğun olduğu an şafağın sökme vaktidir. Yalancılar, hakikati tahrip ederler. Elbet bu utancı bir ömür boyu taşıyacaklardır.”