CHP'li Özkoç, Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bahçeli'nin Çakıcı'yı savunan açıklamasının ardından "Siyasetçiler yerine mafya bozuntularını konuşturan, demokrasiden kopan, mafyalardan kurtulamayan bir Türkiye asla huzur bulamaz. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum" diyerek çağrıda bulundu.
CHP Grup Başkanvekil Özkoç, Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içeren açıklamalarına karşı sosyal medya hesabı üzerinden "Düşen iktidarlarını iç karışıklıkla kurtarmak isteyen vatan hainlerine asla izin vermeyeceğiz. Gerekirse kan kusup kızılcık şerbeti içtik deriz yine de Türkiye’yi demokrasiyle buluşturma yolundan dönmeyiz" dedi.
"CUMHURİYET SAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUM"
Özkoç'un açıklaması şöyle:
"Siyasetçiler yerine mafya bozuntularını konuşturan, demokrasiden kopan, mafyalardan kurtulamayan bir Türkiye asla huzur bulamaz. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum.
Düşen iktidarlarını iç karışıklıkla kurtarmak isteyen vatan hainlerine asla izin vermeyeceğiz! Gerekirse kan kusup kızılcık şerbeti içtik deriz yine de Türkiye’yi demokrasiyle buluşturma yolundan dönmeyiz!"
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