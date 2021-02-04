CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'a: 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'

04 Şubat 2021 Perşembe, 16:12

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





KILIÇDAROĞLU GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEK

Hayatımın hiçbir döneminde bu provokatör Soylu’nun yaptığı gibi insanımızı aşağılayan başka bir kişilikle karşı karşıya gelmedim. Buna izin veren AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın aynı zihniyette olduğunu biliyorum. Muhalefetin ne yapmasını bekliyorsunuz? Eğer bizden verdiğiniz vergilerin bu ülke için kullanılmasını sağlayın, birilerinin cebine gitmesini engelleyin diyorsanız, ben şimdi örnek vereceğim. Siz vergilerinizi ödüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti ordusunun gücü Türkiye’nin güvenliğini tüm dış dünyaya karşı koruyacak caydırıcı güçte olacaktır. Bunun için savunma sanayide yerli ve milli olmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tank palet fabrikası. Hayatı boyunca hiç tank üretmemiş, elinde tank fabrikası yok, başka işlerle ilgileniyor, Ethem Sancak… Cumhurbaşkanı’nın karşısına geçiyor, ‘ben silah işiyle ilgilenmek istiyorum, tek başına yapamam, sizin gücünüz var, Katar ordusunu bana et’ diyor. Cumhurbaşkanı Katar Emiri ile konuşuyor, ‘sen buna ortak ol’ diyor. O da ‘peki efendim’ diyor. BMC’nin yüzde 50’sinin sahibi yabancı bir ülkenin ordusu oluyor. Buna ana muhalefet partisi olarak göz yumalım mı yummayalım mı? Bu adam, Ethem Sancak’a ‘unuttum, benim silah üretece fabrikam yok’ diyor. Erdoğan diyor ki bu sefer, ‘silah fabrikan yoksa, bizim Türk askerinin çalıştığı, güçlü bir fabrikamız var, sana verelim’ diyor. ‘Tamam verin ama kaç yıllığına’ diyor. '25 yıllığına verelim' diyor. 25 yıllığına veriliyor. ‘Kaç paraya verildi’ diye soracaksınız. Cevap veriyor. ‘5 kuruş almadan.’ Şimdi size soruyorum. Biz buna karşı çıkalım mı çıkmayalım mı? Ethem Sancak’a 5 kuruş karşılıksız verilsin mi verilmesin mi? Bedelsiz bir şeyin verilmesine ne nedir? Peşkeşin karşılığı bu. Ethem Sancak’a peşkeş çekildi mi çekilmedi mi? ‘Çekildiyse çekildi adam tank üretecek.’ Peki bunu da kabul ediyoruz. Kaç yılda tankı teslim edecek. 20 ay geçti mi geçti. Tank palet bugüne kadar ne üretiyorsa üretiyor. Parasını alıyor mu alıyor. Kiminle paylaşıyor. Katar Ordusu ile paylaşıyor. Bir tane dahi tank üretmedi. Bunu biz söyleyelim mi söylemeyelim mi? 1.4 milyarlık teşvik veriyorlar. ‘Bunun alt yapısı var’ diyorlar. Onu da veriyor. Bunları biz söylemeyecek miyiz? Biz bunları konuşursak vatan haini, terörist mi oluyoruz? Bizi cezaevine mi tıkacaksınız? Milyarlarca lira tazminat mı ödeteceksiniz? Ne yapacaksanız yapın, Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleri söylemeye devam edecek. Bedeli, tüm malvarlığını kaybetse dahi. Allah’a emanet bir canı var, onu teslim etse dahi. Bu insanlara peşkeş çekilmesine sonuna kadar mücadele edecek. Biz de arkasında dimdik milletimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tazminat, cezaevi ne olursa olsun.

MEVCUT ANAYASA’YI UYGULAMIYORSUN

Attınız Enis Berberoğlu’nu. ‘Casus’ dediniz. Ses çıkarttık. ‘Dünyada eşi benzeri olmayan adaletsizliktir’ dedik. CHP en büyük adalet yürüyüşünü yaptı. Böyle bir yürüyüş yapılmamış. Vazgeçtiler mi? Vazgeçmediler. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı kabul ettiler mi etmediler mi? ‘İyi bir anayasa yapmamız lazım’ diyor. Mevcut Anayasa’yı uygulamıyorsun. Anayasa Mahkemesi, ‘Enis Berberoğlu’nu cezaevine koyamazsın’ diyor. Alt mahkeme ‘kabul etmem’ diyor. Bu gücü nereden alıyor. Biz cevap veriyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, eğer bunu istemezse, eğer yasaların uygulanmasını isterse ‘HSK’yı göreve çağırıyorum, gereğini yapıyorum’ der.

'ÖZÜR DİLEMEYECEK MİSİN?'

Öğrenciler için ‘terörist’ diyorsun ya, hedef gösteriyorsun ya, ‘biz kendi içimizde seçmek istiyoruz rektörümüzü’ diyen öğrencileri tutup karakola gönderiyorsun ya, senin İçişleri Bakanı’n provokatör Soylu onlara ‘teröristlerle bağlantıları vardır’ diyor ya... Ne oldu? Dışarı çıktılar. Özür dilemeyecek misin? Suratın kızarmayacak mı? Bu millete hesabını vermeyecek misin? Bunlar bizim çocuklarımız, haklarını korumayalım mı? çocuklarımızın kafalarını tutup öne eğiyorlar, oysa ‘biz okusunlar, vatana millete hizmet etsin’ diyorduk. Neden yalancı rektör? ‘Dünyada üniversite için rektör seçimi yok’ diyor. Ben de ispatlıyorum. Bütün ülkeleri sayıyorum. Bana ‘yalancı’ desene. Söylemeyelim mi gerçekleri, susalım mı? Bu insanlarımızın hakkını hukukunu savunmayalım mı?

PARA YOKSA NASIL AKTARIYORSUN

Çocuklarınız doğar doğmaz vergi ödemeye başlıyor ya. Elinde tableti olmayan çocuklar EBA’dan izleyemiyor ya. Bunun için ‘Türkiye Cumhuriyeti kasasında para yok’ deniliyor ya. Biz ‘bu kocaman yalandır’ diyoruz. 2016 yılında bir vakıf kurulmuş. Bütün üyeleri AKP’li. Bu vakfa, bu yıl tam 1.2 milyar lira para aktarılıyor. ‘Yurt dışında FETÖ’den arda kalan okulları alacak, orada kullanacak.’ Bırak FETÖ okullarını… Sen kendi öğrencilerine tablet ve televizyon verebiliyor musun? Para yoksa niye buraya 1.2 milyar lira para aktarıyorsun. 1.2 milyar lira 2 milyon tablet ediyor. Anne baba perperişan sen sevgili Bilal’inin içinde olduğu ve AKP’lilerle doldurduğun vakfa 1.2 milyar lira para aktarıyorsun. Bunu da söylemeyelim. Biz önümüzü ilikleyelim de, ‘bu AKP müthiş, öğrencilerini koruyor’ diye yalan söylememizi mi istiyorlar? Yoksa gerçekleri birisi söylesin mi isteniyor. Gerçekler isteniyorsa; hiçbir adım geri adım atmayan Kılıçdaroğlu öldürülmek istendi, geri adım atmadı, gereğini yapıyor.

REKTÖR EL PENÇE DURUYOR

Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi’ni ziyaret ediyor, rektörün masasında oturuyor, rektör el pençe duruyor. Bizim evlatlarımız bunu hak etmiyor. Sen akademisyensin, makamında oturursun. Bunu yapmak istemiyor musun? Makamın karşısındaki iki sandalyeye oturursunuz. Öğrenciler, öğretim görevlileri saygı duyar mı? Biz bu ülkenin yetiştirdikleri önünde saygıyla önümüzü iliklemek istiyoruz, yandaşların değil."

GÜCÜNÜZÜ SINAMANIZ YERDE SINAYIN

Özkoç, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın “Devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz” açıklamasını da şöyle eleştirdi:

”Yunan Ordusu askerleri Lozan Antlaşması ile silahsızlandırılmış olan Ege Adalarına askerleriyle çıktı. Devletin gücünü sınadılar. Ne yaptınız? Bizim orada hakkımızı ve hukukumuzu koruyacak hangi adımı attınız? Gücünüz öğrencilere mi yetiyor. Uluslararası sularda Türk Bayrağı dalgalanıyor, gemimize çıkılıyor, saatlerce işgal ediliyor. Ne söylediniz? Ne yaptınız? Sizin gücünüz hakkını hukukunu arayan çiftçiye, esnafa, memurlara, madencilere mi yetiyor? Sınanamayacak bir gücü Yunan’a karşı neden kullanmıyorsun? Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken senin gücün neden yetersiz kaldı? Neden tahammül gösterdiniz? Sizin gücünüz öğrencilere yetiyorsa, sizin gücünüz Türkiye Cumhuriyeti gücünüz olmaktan çıkar. Öğrenciden, memurdan, çiftçiden, madenciden ne istiyorsunuz? Gücünüzü sınamanız gereken yerlerde sınayın.”

ERDOĞAN’IN TRAVMASI

Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen AKP kongrelerinin devam etmesine ilişkin gelen soruyu Özkoç, “Çok açık söyledim ama yayınlamıyorsunuz. Pandemiye rağmen Sağlık Bakanlığı söylemlerine rağmen kongreler tıklım tıklım dolacak diyorsa, bu daha önceden yaşadığı travma nedeniyle yapıyor. Oradaki insanların hayatını hiçe sayıyorsa, kendi içsel travması var. Nedeni, daha önceki kongrelerde bomboş olduğunu gördü, alkışlanmadığını gördü, şimdi AKP Genel Başkan Yardımcıları dahil olmak üzere görevlendirdi, ‘oralar tıklım tıklım olacak’ dedi” diye yanıtladı.