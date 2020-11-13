CHP'li Özkoç'tan "iyi bir ekonomi için" 7 öneri

13 Kasım 2020 Cuma, 22:04

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomide yaşanan sorunların çözümü için 6 öneride ve sonuna, "En önemlisi de hak yemeyin" notunu ekledi. Özkoç'un "İyi bir ekonomi için" sunduğu öneriler şöyle:

“İyi bir ekonomi için:

1- Düşünce özgürlüğü verin!

2- Kurumları bağımsızlaştırın!

3- Toplumu ayrıştırmayın!

4- Türkiye 5 müteahhitten büyüktür unutmayın!

5- İstihdama yönelik adımlar atın!

6- İsrafa son verin!

En önemlisi de hak yemeyin!”