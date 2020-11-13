CHP'li Özkoç'tan "iyi bir ekonomi için" 7 öneri
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yaşanan ekonomik krizin aşılması için önerilerde bulundu. Özkoç, öneri'lerinde, "Türkiye 5 müteahhitten büyüktür unutmayın" ifadesi vurgulandı.
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomide yaşanan sorunların çözümü için 6 öneride ve sonuna, "En önemlisi de hak yemeyin" notunu ekledi. Özkoç'un "İyi bir ekonomi için" sunduğu öneriler şöyle:
“İyi bir ekonomi için:
1- Düşünce özgürlüğü verin!
2- Kurumları bağımsızlaştırın!
3- Toplumu ayrıştırmayın!
4- Türkiye 5 müteahhitten büyüktür unutmayın!
5- İstihdama yönelik adımlar atın!
6- İsrafa son verin!
En önemlisi de hak yemeyin!”
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