CHP'li Öztrak: "Bütçedeki tasarruf sağlık harcamalarından yapılmış"

15 Eylül 2020 Salı, 19:18

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, ağustos ayı bütçe harcamalarının geçen yıl ağustos ayına göre, 14,4 milyar TL gerilediğini fakat tasarrufun itibar harcamaları yerine pandemi döneminde sağlık harcamalarından yapıldığını söyledi.

"İTİBARDAN TASARRUF YAPILMIYOR"

Öztrak, "Ağustos'ta bütçenin faiz dışı harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre, 14,4 milyar TL gerilemiş. Bütçede itibardan yapılmayan tasarruf, nereden yapılmış? Sağlık harcamalarından. Pandeminin ortasında sağlık faturalarını ödememek nasıl bir cin fikirdir?" diyerek tepki gösterdi.