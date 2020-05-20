CHP'li Öztrak'tan Albayrak'a çok sert sözler: Ya milletle alay ediyor, ya da kayın pederine laf dokunduruyor
CHP'li Öztrak, Albayrak'ın ithalatla ilgili sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, ithalat tablosunu yayınlayarak, Albayrak'ın Erdoğan'a laf dokundurduğunu ifade etti.
CHP Tekirdağ Milletvekili, Parti Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Albayrak'ın "Birileri bir dönem Türkiye 'yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı" sözlerine yayınladığı tabloyla cevap verdi.
"5'E KATLADILAR"
CHP'li Öztrak, Türkiye'nin İthalat ve Dış Ticaret Tablosu'nu yayınlayarak, "17 yıllık iktidarlarında, 79 yılda yapılan ithalatı beşe, dış ticaret açığını ise dörde katladılar" dedi.
Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ithalata ilişkin sözlerine tepki gösteren Faik Öztrak, "Damat ya rakamları biliyor, ya milletle alay ediyor ya da kayınpederine laf dokunduruyor" ifadelerini kullandı.
Öztrak'ın ifadeleri şu şekilde:
"Damat; 'Birileri bir dönem Türkiye 'yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı' demiş. 17 yıllık iktidarlarında, 79 yılda yapılan ithalatı beşe, dış ticaret açığını ise dörde katladılar. Damat ya rakamları bilmiyor, ya milletle alay ediyor, ya da kayın pederine laf dokunduruyor."
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