CHP’li Polat: Çiftçiye su yok, yandaşa var!

11 Eylül 2020 Cuma, 17:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bergama’nın Yukarı Kırıklar Mahallesi’nde tarımla uğraşan çiftçilerin yaşadığı su sorununu meclis gündemine taşıdı.

ÜRETİMİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL AKP!

Bergama’da yaşayan çiftçilerin su göletinden su alamazken, şirkete verildiği iddiasına yurttaşların isyan ettiğini belirten Polat, “Yukarı Kırıklar Mahallesi’ndeki göletin asıl sahibi DSİ iken burayı sulama kooperatifine devretmişler. Kooperatif su az olduğu için, şebeke dışındaki çiftçilere su vermiyor. Durumu dile getiren çiftçilere ise ‘bize güvenmeyin zaten su az’ diyormuş. Fakat iktidara yakınlığıyla bilinen ve sulama projesi alanında olmayan bir şirket var; 1000 dekara meyve ağacı dikmiş ve bu göletten su almaya başladığı iddia ediliyor. Çiftçinin 15-20 dekarlık yoncasına bile su verilmezken bir firmaya su veriliyor olmasına köylümüz isyan ediyor. Üstelik DSİ Bölge Müdürlüğü’nün köylünün kurduğu sulama kooperatifine resmi yazı yazarak özel işletmeye su verilmesi yönünde talimat verdiği iddia ediliyor. Yurttaşlarımız sorunu DSİ’ye iletince, ‘burası devletin, size kiraya verdik sorun çıkartmayın’ cevabını alıyorlar. Bölgede yaşayan ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin mağduriyeti büyük. Ülkemizde tarımın gelişimindeki en büyük engel olan AKP iktidarını ve ideolojisinin sirayet ettiği kurumları temizleyeceğiz ” diye konuştu.