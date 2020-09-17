CHP'li Polat isyan etti: "Ne zaman olacak merakla bekliyoruz”

17 Eylül 2020 Perşembe, 10:44

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Tıbbi Cihaz ve tedarik zinciri firmalarının sorunlarını meclis gündemine getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat, “Kamu ve üniversite hastanelerinin hizmetlerini sürdürmesinde ihtiyaç duyulan ilaç dışı tıbbi malzemeleri tedarik eden firmalar paralarını tahsil edemiyor. 10 firma ve 250 bin üzerinde çalışanı bulunan sektör durma noktasına geldi” dedi.

“TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİ VE TEDARİKÇİLERİ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR”

Polat “Kamu hastanelerinin Tıbbi cihaz ve tedarik zinciri sağlayan firmalara 120-200 günde yapması gereken ödemeleri ödenek yetersizliği gerekçesiyle 400 günü aşan belirsiz sürelere uzuyor. Sektörde uzun yıllardır devam eden bu sorun, pandeminin ortaya çıkması ile birlikte ise çözümsüz duruma gelmiştir. Sektör temsilcileri ve Ticaret Odası yöneticileri Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşme yapmışlar. Yapılan görüşmede; şimdiye kadar başka hiçbir sektörde uygulanmamış 2018 yılı için %30, 2019 yılı için %50, 2020 yılı için %60 olmak üzere alacaklarından feragat edilmesi istenmiş.

Alacaklarını tahsis edemeyen sektörde yaşanacak olumsuz bir durum tüm sağlık sisteminin olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır. Aynı zamanda döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen sektör, avans, fiyat farkı gibi koşullar olmaksızın çalışıyor. Sektörün devamlılığını sağlaması için Kamu hastanelerinde 16 ayı, üniversite hastanelerinde ise 36 ayı geçmiş 19 milyar TL lik ilaç ve Tıbbi Cihaz alacaklarının feragatsız ve eksiksiz olarak bir an önce ödenmesi gerekmektedir. Covid-19 salgını sebebiyle zor günler geçiren ülkemizde sağlık sisteminin yara almaması ve sürekliliğini koruması için Sağlık Bakanlığı’nın sektörü rahatlatacak adımlar atması büyük önem taşıyor” diye ifade etti.

“İKTİDARIN PANDEMİ DESTEĞİ ANLAYIŞI BORÇ VERMEK”

Polat ayrıca, “Tıbbi cihaz ve malzeme sektörü halk sağlığı için son derece önem taşıyor. Sektörün ayakta kalması doğrudan toplum sağlığını ilgilendiriyor. Ülkemizin ekonomik durumu maalesef iyi değil. Bunun üzerine bir de pandeminin yarattığı olumsuz etkiler eklenince, hem vatandaş hem de tüm sektörlerdeki emekçiler can çekişiyor.

Malum iktidarın pandemi dönemi desteğinden anladığı “borç vermek”. Tıbbi cihaz ve malzeme sektörü için de pandemi sürecinde yararlanılan Kredi Garanti Fonu (KGF) ödemelerinin de Eylül ayında başladığı dikkate alındığında, sektörü daha kötü günlerin beklediği endişesine kapılıyoruz. Sektörün ayakta kalabilmesi için Bakanlığın aldığı tedbirleri ve bu tedbirleri ne zaman hayata geçireceğini merakla bekliyoruz” dedi.