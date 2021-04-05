CHP'li Rahmi Aşkın Türeli: Dolar da, faiz de, enflasyon da artacak!

05 Nisan 2021 Pazartesi, 19:17

YouTube üzerinden yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV’de, CHP 24.Dönem Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli bugün açıklanan enflasyon rakamlarını yorumlayarak kurda ve ekonomide yeni risklerin belirdiğini anlattı.

CHP'li Türeli bugün açıklanan yüzde 16,19’luk enflasyon verisinin orta vadeli planda belirtilen hedefin iki katı olduğunu söyledi. Türeli, kamuoyunda TÜİK rakamlarına inanılırlığının da düşük olduğunun altına çizerek üretici fiyatlarındaki artışının gelecek günler için daha fazla enflasyon demek olduğunu belirtti.

“Enflasyon ekonomimizdeki dengesizliklerin sonucu ve daha çok maliyet enflasyonu kaynaklı” diyen Türeli, Merkez Bankası’da duyulan güvenin de azaldığının altını çizdi. Türeli özellikle ara mallardaki fiyat artışlarının dikkat çekici olduğunu söyleyerek bu durumun önümüzdeki dönemlerde enflasyonu daha da artıracağını söyledi.

'FAİZ ARTIRIMI İLE KARŞI KARŞIYA KALINACAK'

Türeli ayrıca enflasyonun ve kurun yukarı eğiliminin devam ettiğini, enflasyonun çok şiddetli bir şekilde vatandaşı etkilediğini de belirtti. Türeli’ye enflasyon ve dolardaki artışın sonucunda ne olacağı sorulduğunda Türeli, tekrar faiz artırımı ile karşı karşıya kalınacağını söyledi.

Türeli özellikle enflasyonun hesabının yanlış olması sonucu reel faizin (enflasyon üstündeki faiz getirisi) yeterli olmayacağını bunun da insanları kura yönlendireceğine işaret etti. Türkiye’nin demokrasiye ve ortak akla ihtiyacı olduğuna da değinen Türeli, kuru kontrol etmek için satılan rezervlerin yerine konulması için kaybedilen güvenin yerine gelmesinin şart olduğunu söyledi.