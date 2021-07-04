CHP'li Rahmi Aşkın Türeli: Vatandaşın parasına çökecekler!

04 Temmuz 2021 Pazar, 15:36

CHP Ekonomi Masası TV’de vatandaşın adım adım nasıl sefalete itildiği konuşuldu. CHP 24.Dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve ekonomist Evren Devrim Zelyut vatandaşın paralarının nasıl buharlaştırıldığını konuştular.

Kanal editörü Devrim Zelyut son 3,5 yılda elektrik zamlarının %122 olduğunu, sanayide kullanılan doğal gaza da %20 zam yapıldığını belirterek enflasyonla vatandaştan her gün her saat düzenli olarak para çekildiğini söyleyerek zamların etkilerini Türeli’ye sordu. Türeli enflasyonla ilgili ilk olarak açıklanan rakamların güvenilirliğine yönelik soru işaretleri olduğunu söyledi. Yapılan zamlarla memura, emekliye verilecek zamların da bir anlamının kalmadığının altını çizdi. Özellikle yapılan enerji zamlarının üreticileri de oldukça zor duruma sokacağını, bunun da tüketicilere zam olarak döneceğini vurguladı.

Devrim Zelyut Türeli’ye Kanal İstanbul konusunda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında yaşanan diyalogu da sordu. Türeli Kanal İstanbul projesinin bir rant projesi olduğunu, yapılması için sunulan gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kanal’ın Boğaz’dan daha sığ ve dar olacağını, 2050 yılında 78 bin gemi geçecek tahmininin yanlış olduğunu, enerji hatlarının tesis edilmesi ile gemi trafiğinin düştüğünü söyledi. Bu durumda Kanal’ın bir gereklilik değil yandaşları zengin etmek için oluşturulmuş rant projesi olduğunu söyledi.

Türeli ekonomin büyük bütçe açığı verdiğini, bu projenin yatırım maliyetinin bile net olmadığı söyleyerek bu projeyi devletin yapmasına imkan olmadığını, kamu-özel işbirliği modeli ile yine garantilerin verileceğini ve bunun da vatandaşın cebinden çıkacağının altını çizdi.