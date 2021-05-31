CHP'li Sarıbal ve Bergamalılardan rant satışına alkışlı protesto

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:54

İzmir'in Bergama İlçesi'nde 50 milyon TL değerinde ve 831 bin 938 metrekare büyüklüğündeki tarım arazilerinin belediye tarafından satışa çıkarılmasına köylülerin tepkisi sürüyor. CHP PM üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Bergama'ya gelerek köylüye destek verdi. Köylülerle birlikte alkışlı protesto yapan CHP'li Sarıbal, Bergama Belediye Başkanı AKP'li Hakan Koştu'yu, “verimli tarım arazilerini satmaktan vazgeçmeye” çağırdı.

Bütünşehir Yasası’yla birlikte mülkiyetleri Bergama Belediyesi’ne devredilen verimli tarım arazileri, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile satışa çıkarılmıştı. Toplam 831 bin 938 metrekare büyüklüğündeki 19 tarım arazisinin satışına ilişkin alınan belediye meclis kararı köylülerin büyük tepkisini çekmişti.

CHP ve İYİ Parti de köylülere destek verirken, satış kararının iptali için açılan davada İzmir 3. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

Yargı kararına rağmen satıştan vazgeçmeyeceğini belirten Bergama Belediye Başkanı AKP'li Hakan Koştu ve ona destek veren MHP'li üyelere Bergama köylüsünün tepkisi sürüyor.

Bergama'nın kırsal Kadıköy Mahallesi'nde toplanan köylüler, verimli tarım arazilerine girerek belediyeyi ve satış kararını alkışlarla protesto etti. Protesto eylemine CHP PM üyesi ziraat mühendisi Orhan Sarıbal, Bergama’nın önceki dönem belediye başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, CHP Meclis Üyesi Hasan Yaşar ve avukat Anıl Mert Yıldırım da destek verdi.

"HALKIN ÇOCUKLARINI KÖLE YAPMAK İSTİYORLAR..."

Protesto öncesinde yöre halkıyla birlikte köy kahvesinde sohbet eden Sarıbal, şunları söyledi:

“Bu iktidarın geldiği günden beri tercihi şuydu; yağmalamak, talan etmek, çarçur etmek, satmak, bitirmek, kendi zenginini yaratmak. Kendi çocuklarına inanılmaz bir zenginlik sunmak, halkın çocuklarını onların kölesi yapmak. Dolayısıyla bu haklı mücadelenizin yanındayız. Dünyanın en onurlu işini yapıyorsunuz. Bir hukuk mücadelesi veriyorsunuz. Meclis üyelerimiz yeniden bu parseller için dava açıyorlar."

"BABASINDAN MİRAS KALMIŞ GİBİ SATMAK İSTİYOR..."

Sarıbal, tarladaki alkışlı protestonun ardından ise şunları söyledi:

"Burası sulama imkanları olan, her türlü tarımın yapıldığı, ağırlıklı olarak mısır, pamuk, karpuz, domates, biber gibi birçok ürünün üretildiği, toprak yapısının çok verimli olduğu, yılda ortalama üç ürün alınabilen mükemmel bir yer. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle, Anadolu’da, Türkiye’de hemen hemen ülke coğrafyasının 4’te 3’ü kuraklıkla boğuşurken buralar sulanabiliyor ve çok önemli ürünler üretilebiliyor. Şimdi, Cumhuriyet kurulduğundan beri köy tüzel kişiliğine ait olan, bu köyün yaklaşık 328 dönüm arazisi Bergama’nın AKP’li belediyesi tarafından satışa çıkarılmak istenmektedir. 2014 yılında çıkan Büyükşehir Belediye Yasası gerekçesiyle köye ait olan topraklarına, meralara, kışlaklara, köy ihtiyar heyetinin kullandığı yerlere, binalara, bazı köylerin itfaiye araçlarına, yani tüzel kişiliğe ait ne varsa adeta el kondu.

Bu araziler köylünün olmasına ve köylünün kullanmasına rağmen bugün satışa çıkarılıyor. Bu topraklar belediye başkanına miras kalmadı, bunlar emanettir. Cumhuriyet kurulduğunda, bu ülkeyi kuranlar bu toprakları köylüye emanet etti. Ancak AKP’li belediye başkanı her türlü yolu kullanarak, buraları babasından miras kalmış gibi satmak istemektedir. Belediye Başkanı’nı davet ediyoruz; köylünün toprağı, köylünün elinde kalmalıdır. Bu topraklarda doktorlar, mühendisler, belediye başkanları yetişti, büyüdü. O yüzden gelin satmaktan vazgeçin.”

50 MİLYON TL'LİK DE BORÇLANMA YETKİSİ İSTEDİ

Köylüler daha önce de traktörleriyle satış kararını protesto etmiş, Bergama Demokrasi Platformu öncülüğünde adliye önünde basın açıklamaları yapmıştı.

Diğer yandan, Bergama Belediye Başkanı AKP'li Hakan Koştu'nun satışa çıkardığı yaklaşık 50 milyon TL tutarındaki tarım arazilerinin yanı sıra geçen mayıs ayındaki meclis toplantısında da 50 milyon TL'lik borçlanma yetkisi istediği, CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarına rağmen talebin kabul edildiği öğrenildi.