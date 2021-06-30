CHP'li Şeker'den 3. doz aşı çağrısı: "Bir an evvel yapılmalı"

30 Haziran 2021 Çarşamba, 10:18

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, Türkiye'de yükselen aşı karşıtlığı tehlikesine ilişkin uyarılarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, koronavirüsün en hızlı bulaşıcılık özelliğine sahip olduğu belirtilen Delta varyantına dikkat çeken Şeker, sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri yurttaşlara bir an evvel etkinliği kanıtlanmış olan aşılar ile 3. doz aşı uygulaması yapılması gerektiğini belirtti.

Covid-19 pandemisiyle mücadelede aşının eldeki en önemli silah olduğunu belirten CHP’li Şeker, “Bir buçuk yılı aşkın süredir dünyayı pençesinde tutan bir coronavirüs belası var. Ve bu bela, resmî rakamlara göre dünyada 4 milyon, resmi olmayan rakamlara göre ise 10 milyona yakın insanın hayatına malodu. Türkiye'de resmi rakamlara göre sadece PCR(+) olan 50 bine yakın yurttaşımız hayatını kaybetti. Covid-19’un doğrudan ve dolaylı yol açtığı ölümler bu rakamın kat ve kat üzerinde. Bizim bu kadar büyük kayıplar yaşadığımız bu sorun karşısında en önemli silahımız aşı. Henüz bir etkin ilaç geliştirilmiş değil. Bu aşıyı de en etkili ve verimli şekilde kullanmak sadece kendimize karşı değil, topluma karşı da sorumluluğumuz” dedi.

BİLİM DIŞI UYDURMALAR İNSANLARI AŞIDAN KAÇIRIYOR

İlk coronavirüsü aşısının Aralık 2020’de acil kullanıma girdiğini belirten CHP’li Şeker, “Ocak ayından itibaren de sağlık çalışanları başta olmak üzere çok sayıda kişi aşılanmaya başladı. Ve şu anda, 18 yaş üzerinde herkesin aşıya erişebilmesi önemli bir imkân ancak bu imkânın vatandaşlarımız tarafından etkin bir şekilde kullanılması gerekiyor. Aşıyla önlenebilir hastalıkların hâlâ insanların canını alması cehaletle ilgili ve aşı karşıtlarının aşılar hakkında ipe sapa gelmez, bilim dışı uydurmalarıyla ve şarlatanların söylemleriyle insanlar aşıdan kaçınıyorlar. Her yıl 2-3 milyon kişi aşıyla önlenebilir hastalıkların aşılamasıyla hayattan kopmuyor ve aramızda yaşamaya devam ediyor. Bu Meclis'te de belki o dönem aşılar bulunmasa onlarca kişi bugünlere gelemeyecekti, hayatlarını kaybedecekti” diye konuştu.

CHP’li Şeker insanlık tarihinde yaşanan büyük salgınlardan örnek vererek “Veba salgını, 1346-1352 yılları arasında Avrupa nüfusunun dörtte birini öldürdü. 1618 yılında 20 milyonu aşan Meksika'nın İnka nüfusunun yüzde 92'si çiçek hastalığından öldü ve nüfusu 1,6 milyona düştü. 1779'da Hawaii’nin nüfusu tifo nedeniyle 500 binden 84 bine düştü. Yine, Birinci Dünya Savaşı sırasında 21 milyon kişi İspanyol gribinden hayatını kaybetti. Eğer biz bu dönemde aşıyı bulamasaydık bu rakamların çok daha üzerinde bir kayıpla karşı karşıya kalacaktık. 100 kişiden 30'unu öldüren çiçek hastalığından, anne karnında yüzde 40'a varan sakatlıklara yol açan kızamıkçıktan, önceden kurtulmamızın mümkün olmadığı kuduzdan bugün eğer insanlar ölmüyorsa, bu durum hastalıklardan aşıyla korunulduğu için mümkün oldu. Bundan sonra da aşıyla sonlanabilir hastalıklardan bir yurttaşımızı bile kaybetmeyelim” uyarısında bulundu.

KIZAMIK ARTIŞINA DİKKATİ ÇEKTİ

Kızamık vakalarının son dönemde arttığını vurgulayan CHP’li Şeker “2016'da kızamık vakası 6 iken 2019'da 2.897'ye çıktı. Yani bu, aşıdan kaçmanın sonuçlarından biri. 2011 yılında 183 aile aşıyı reddederken 2018'de 23 bin aile aşı reddinde bulundu. Belki bu sayı 40-50 binleri buldu 2021 rakamlarında. Bu aileler çocuklarının yaşam hakkına kastediyor, onları aşılatmayarak halkın da sağlığını tehdit ediyor. Bu aşılar güvenli ve faz 3 çalışmaları tamamlanmış aşılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylanmış aşılar. Messenger RNA teknolojisi otuz yıldır üzerinde çalışılan bir teknoloji. Uğur Şahin ve Özlem Türeci de bunları gayet başarılı bir şekilde daha önce de uyguluyorlardı, bundan sonraki birçok hastalık için de başarılı bir şekilde uygulanmaya devam edilecek güvenilir uygulamalar” dedi.

HPV, ROTAVİRÜS VE MENENJİT AŞILARI AŞI PROGRAMINA ALINSIN

CHP’li Şeker ‘human papilloma virus’ denilen, meme kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen kanser türü olan rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuk sağlayan HPV aşısının yüksek fiyatlandırma politikasına dikkati çekerek “Rahim ağzı kanserinden kızlarımızı koruyabilecekken, çocuklarımızı koruyabilecekken, HPV aşısı aşı programına alınmadı. HPV aşısı aşı programına alınmalı ve fiyatı da mutlaka ve mutlaka düşürülmeli. Yine, menenjit ve Rota virüsü aşıları da bir an önce rutin aşılama programı içerisine konulmalı” çağrısında bulundu.

DELTA VARYANTINA KARŞI 3. DOZ AŞILAMA SAĞLANMALI

CHP’li Şeker yeni varyasyonların artışına dikkati çekerek “Sağlıkçılar ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımız 2 doz aşı oldu ancak şu andaki yeni varyasyonlarla birlikte, virüsün geçirdiği değişimle birlikte mutlaka bir doz daha etkinliği ispatlanmış aşıdan olmaları gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.



