CHP'li Sevda Erdan Kılıç: SGK’sız koronavirüs hastasından 1.632 TL istendi, parası olmayan vatandaş tutanakla çıkabildi

13 Ocak 2021 Çarşamba, 10:10

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, İzmir’in Torbalı İlçesi’ndeki “sağlık skandalını” Meclis gündemine taşıdı.

Av. Sevda Erdan Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

SÖYLEM 'ÜCRETSİZ TEDAVİ', UYGULAMA 1.632 TL FATURA

CHP’li Av. Kılıç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Torbalı’da yaşayan ve korona virüs testi pozitif çıkan 51 yaşındaki Kutbettin Köstekçi’nin durumu fenalaşınca 8 Ocak 2021 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti.

Hastanede üç gün yoğun bakımda kalan Köstekçi’nin 11 Ocak 2021 tarihinde taburcu edildiğini ifade eden Av. Kılıç, şunları kaydetti:

“Aslında taburcu edilmiyor, parası olmadığı için hem de daha iyileşmeden tutanak tutularak hastaneden kovuluyor. Yani hastaneden ancak tutanakla çıkabiliyor. Hastane Kutbettin Köstekçi’ye SGK’sız olduğu için 1.632 TL fatura çıkarıyor. Bu mudur sizin sosyal devlet anlayışınız, sağlık anlayışınız, vatandaşının yanında olma anlayışınız? Söylemlerinizin yaptıklarınızla, uygulamalarınızla uyuşmadığını bu olayda bir kez daha gördük. Söylem ‘ücretsiz tedavi’; uygulama ‘1.632 TL fatura.’

AKP iktidarı pandeminin başladığı tarihten beri ne söylüyor? ‘Özel hastanelerde bile korona virüs tedavisi ücretsiz!’ demiyor mu? Diyor, ancak durumun böyle olmadığını, bırakın özel hastaneyi devlet hastanesinde bile korona tedavisinin ücretli olduğunu Torbalı’daki bu olay ortaya koymaktadır. ‘Koronavirüs tedavisi ücretsiz’ diyerek milleti kandırmayı bırakın da gerçekleri söyleyin artık”

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, Köstekçi’nin bu parayı ödeyip ödeyemeyeceğini düşünmeden hastanenin kendisine o tutanağı zorla imzalattırdığını kaydetti.

"HEM HASTALIĞI NASIL YENECEĞİNİ HEM BU PARAYI NASIL ÖDEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Hala testi pozitif olan Köstekçi’nin, bir yandan hastalığı nasıl yeneceğini diğer yandan da bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü ifade eden Av. Kılıç, şu hususları belirtti:

“Sağlık Bakanına ve bakanlığın bürokratlarına şunu sormak istiyorum: Kutbettin Köstekçi gibi SGK’sı olmayan hastalar parasından korkup hastaneye yatmaz ve daha fazla kişiye bu hastalığı bulaştırırsa bunun sorumlusu kim olur? Yazık değil mi bu millete? Ülkemizde bu kadar mı ucuz vatandaşın sağlığı? Hastaneden çıktıktan sonra baş ağrısının kendisini çok zorladığını, sık sık öksürdüğünü, ancak parası olmadığı için hastaneye bir daha gitmeye korktuğunu belirten Köstekçi, bu parayı ödeyemeyeceğini de söylüyor. Bu nedenle, korona tedavisinin ‘ücretsiz’ olduğunu söyleyen AKP iktidarının, bu olay ve bundan sonra oluşabilecek vakalarla ilgili gereğini yapmasını bekliyoruz”

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, SGK’nın, medula hastane sisteminde yaptığı duyuru ile 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren, hastane yoğun bakım servislerinde yatan, PCR test sonucu pozitif olmayan, ancak olası vaka tanımına uyan ve korona virüs tedavisi başlanan hastaları “pandemi hastası” olarak tanımaya başladığını bildirdi. Böylece test sonucu negatif olan ancak Sağlık Bakanlığı’nın olası vaka tanımına uyan kişilerin yoğun bakım ücretlerinin de SGK tarafından ödenmesine karar verildiğini ifade eden Av. Sevda Erdan Kılıç, iktidar ve SGK’dan bu düzenlemenin gereğini yerine getirmesini istedi.

"ÖVE ÖVE BİTİREMEDİKLERİ SİSTEM 'KOCA' BİR YALAN ÇIKTI"

CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, AKP iktidarının her alanda olduğu gibi sağlık alanında da “baltayı taşa vurduğunu” ifade ederek, “Sağlık gibi hayati önem taşıyan bir sektörü ticarethane mantığıyla yönetmeye çalışarak hem toplum sağlığını hem de sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden geldi. Müşteri garantili beton yığınlarıyla baronları zengin etme amacına hizmet edildi. Sağlık sektörü ticari kar amacı güden 3-5 şirketin tekeline bırakıldı. Salgınla birlikte hastayı müşteri gören zihniyet, vatandaşın cebindeki son kuruşuna kadar göz dikti” dedi.

CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:

“Halka sürekli yalan söyleyerek salgını sosyal medyadan algılarla yönetebileceğini sananlar bu dönemde çok yanıldı. Vaka sayılarını bilerek yanlış vererek toplum sağlığını riske atan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı konusunda da vatandaşı aldatmaktan geri durmadı. 11 Aralık 2020 tarihinde geleceği açıklanan aşı hala ortada yok. Ancak 25 bin Biontech aşısının ülkeye giriş yaptığı ve AKP’ye yakın çevrelerce aşıların uygulandığı iddialarının doğru olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarından anlıyoruz. Halka acı reçeteyi reva görenler; aşı konusunda kendilerine ve çevrelerine Alman malı, halka ise Çin malı aşıyı reva gördü”



