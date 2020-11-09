CHP’li Şevkin: “Atatürk, bir dünya lideridir”

09 Kasım 2020 Pazartesi, 12:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 82. ölüm yıldönümünde Atatürk’ü sevgi, saygı ve minnet duygularıyla andı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ve dünya tarihinde eşsiz bir lider olduğunu söyleyen Dr. Şevkin, laik, demokrat ve ulusal bütünlüğü sağlayan bir ideolojisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak kadar anlamanın da önemli olduğunu kaydetti. Dr. Şevkin, “Anadolu’ya, köylüye, üreticiye, öğretmene, öğrenciye, sporcuya, iş insanlarına, toplumun tüm kesimlerine tam anlamıyla umut aşılayan, karamsarlığa yer vermeyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevmekle birlikte fikirleri ışığında birleşmeli, gelecek nesillerimize ‘Ata’mızı doğru aktarmalıyız” dedi.

Atatürk’ün izinden yürümenin üretim, ihracat, istihdam, toplumsal barış ve topyekün kalkınma anlamı taşıdığını dile getiren Dr. Şevkin, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal buhrandan çıkmanın bir ülkenin kurtuluş ve kuruluşuna imza atan dünya liderinin tecrübelerinden oluşan ve derin anlamlar içeren sözlerini hayata geçirmekle, devrimlerine sahip çıkmak ve sürdürmekle mümkün olacağını ifade etti.

“YURTTA SULH, CİHANDA SULH”

Atatürk’ün, vatan toprakları üzerinde emelleri olanları saf dışı bırakmakla kalmayıp ülkeler arası ilişkilerde, ekonomik atılımlarda, çağdaşlığa ışık tutan devrimlerinde tam anlamıyla bir deha olduğunu gösterdiğini vurgulayan CHP’li Dr. Şevkin, “Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” diyen Mustafa Kemal’in kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte CHP’ye her zamankinden daha çok sahip çıkacaklarını, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” şiarıyla hareket edip tüm dünyada barışı, kardeşliği esas alacaklarını vurguladı.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kanlarıyla, canlarıyla bir vatan kuran tüm atalarımızı sevgi, saygı ve minnet duygularıyla andı.