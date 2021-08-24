CHP'li Sümer o aileleri gündeme getirdi

24 Ağustos 2021 Salı, 13:40

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Okulların açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte alışveriş yapmakta zorlanan ailelerin büyük sıkıntıda olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunanSümer, ekonomideki rakamları ve kötü gidişatı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın günlük masrafının milyonlarca lira olduğunu hatırlatan Orhan Sümer, “Parmağındaki yüzüğü göstererek başka bir servetim yok diyenler, bugün dünyanın en zengin siyasileri listesinde yer alıyorlar. İtibardan tasarruf olmaz diye diye vatandaşın sırtına yüklemedikleri borç kalmadı. Okul dönemi yaklaşırken anaların, babaların cebinde çocuğuna defter alacak 10 lirası yokken, Sarayın günlük masrafı 11 Milyon lirayı buluyor. Artık milletin de ülkenin de bu şatafatlı, altın varaklı, gösteriş meraklısı iktidarı taşıyacak gücü kalmamıştır” diye konuştu.

EKONOMİDEKİ DELİK YAMA TUTMUYOR

Orhan Sümer şunları söyledi:

“İktidarın ekonomik göstergelerdeki kötü duruma yaptığı hamleler ne yazık ki karşılık bulmuyor. İcra Dairelerindeki dosya sayında patlama yaşanmış durumda. Artık ekonomideki deliğe yapılan yamalar tutmuyor. Siyasi istikrarsızlık artarken vatandaşın iktidara güveni her geçen gün azalıyor. Hiçbir konuda sorumluluk kabul etmeyen, vatandaşın derdini görmezden gelerek koltuğuna sarılmış bir AKP İktidarı ile karşı karşıyayız. Milletin rahat bir nefes alması, gelir dağılımı adaletinin, huzurun ve güveninin sağlanması için ilk seçimlerde iktidarın değişmesi şarttır.

Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu (takipteki borçları da dahil) 6 -13 Ağustos günleri arasında 7,5 milyar lira daha artarak 931,8 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 20,2 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor. Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da 14,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,4 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 20,2 milyar lira düzeyinde bulunuyor. İktidar yetkilileri açılış açılış gezip ekonomide şahlanıyoruz açıklamalarında bulunuyorlar ancak asıl faturayı yine vatandaş ödüyor."