CHP'li Tanal: Berberoğlu kararı yanlış mahkemeye gitti

16 Ekim 2020 Cuma, 16:19

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Berberoğlu hakkında verdiği karara ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Tanal, AYM’nin Enis Berberoğlu’na ilişkin verdiği hak ihlali kararının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Tanal, Berberoğlu kararının 14. Ağır Ceza Mahkemesi yerine yerel mahkemenin “25 yıl hapis cezası” kararını ortadan kaldıran İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gönderilmesi gerektiğini söyledi.

“YARGININ İTİBARSIZLAŞMASI”

Tanal, şunları söyledi:

“İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası verdiğini açıklıyor. Cezayı verdikten sonra Berberoğlu’nun avukatları, davaya itiraz ediyor. İstinaf Mahkemesi, ‘bu karar aykırıdır’ diyor, 5 yıl 10 yıl hapis cezası veriyor ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını kaldırarak bu kararı veriyor. Bu 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının kaldırılması demek ‘bu karar ortada yoktur’ demektir. İstinaf Mahkemesi’nin verdiği karar geçerli. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı yok. Bu karar yok hükmündedir. Bu yargıçlar, hukuk fakültesinde olmuş olsalardı, Ceza Kanunu’ndan sıfır alırlardı. Bu yargının itibarsızlaştırılmasıdır.”

“TEK SES VARSA, O TOPLUM GERİLER”

Tanal, Türk Tabipleri Birliği’nin çoklu baro sistemine benzer bir yapıya bürünmesi için iktidarın çalışma yapması hakkında gelen soruya, “TTB’nin adını ne koyacaksınız? Alternatifi olarak ‘sarı tabipleri’ mi getireceksiniz. İran rejim, aynı bu şekilde çoklu baro sistemini getirmişti. Hukuk devletiysek, hukuk devletinde demokratik ilkelerle her türlü düşünceye müsemma göstermek zorundayız. Farklı düşüncelerin toplumda olması, toplumu geliştirir. Bir toplumda tek ses varsa, o toplumda gerileme olur” yanıtı verdi.