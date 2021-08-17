CHP'li Tanal, CHP'ye ve Atatürk'e hakaret eden Şanlıurfa'daki belediye personelini ifşa etti

17 Ağustos 2021 Salı, 21:36

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Bozova İlçe Müdürü Mustafa Sönmez'in, Atatürk'e ve CHP'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımlarını aktardı ve "Mustafa Sönmez isimli şahıs, Twitter’da, partimizi terör örgütleriyle birlikte anma gafletinde bulunarak, CHP’lilere, Büyük Önder Atatürk’e, devlet büyüklerine hakaretler savuruyor, alay ediyor. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum" dedi.

CHP'li Tanal, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Bozova İlçe Müdürü Mustafa Sönmez’e ait olduğunu iddia ettiği; Atatürk'e, CHP'ye, Şanlıurfa halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tanal'ın aktardığı söz konusu paylaşımlarda Sönmez'in "Bir yandan yangınla uğraşıyoruz, bir yandan covid-19 ile, bir yandan PKK ile, bir yandan FETÖ ile uğraşıyoruz, diğer yandan da beyinsiz CeHaPeliler ile" dediği görüldü.

Tanal'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"CHP'YE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E HAKARET YAĞDIRIYOR"

"Şanlıurfa’da 2. belediyeci skandalı! CHP için 'Lanet parti', CHP’lilere yönelik ise 'Bunları asmak şart' diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan’ın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Bozova İlçe Müdürü Mustafa Sönmez’in rezil ifadeleri ortaya çıktı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan ŞUSKİ yöneticisi Sönmez; Facebook, Twitter hesaplarından, Whatsapp durum mesajlarından Şanlıurfa halkına, CHP’ye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret yağdırıyor. Beştepe’de ağırlanan Demet Akalın bile bu şahsın hedefinde. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mustafa Sönmez isimli şahıs, Twitter’da, partimizi terör örgütleriyle birlikte anma gafletinde bulunarak, CHP’lilere, Büyük Önder Atatürk’e, devlet büyüklerine hakaretler savuruyor, alay ediyor. Şahıs yine Twitter yorumunda, bir kadın yurttaşa ve emrinde çalıştığı Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün Urfa’da ağırladığı sanatçı Demet Akalın’a belden aşağı, cinsiyetçi ifadelerle hakaret ediyor. Demet Akalın hanım, şikayetçi olmak isterseniz hukuki destek sağlayabiliriz."

1- Şanlıurfa’da 2. belediyeci skandalı!



CHP için “Lanet parti”, CHP’lilere yönelik ise “Bunları asmak şart” diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan’ın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Bozova İlçe Müdürü Mustafa Sönmez’in rezil ifadeleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/OmJY2sVeml — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 17, 2021

"ŞANLIURFA HALKINA DA HAKARET EDİYOR"

"Hızını almayan ŞUSKİ görevlisi Mustafa Sönmez, su hizmetlerinin aksamasından şikayet eden Şanlıurfa halkına da Whatsapp durumundan hakaret ediyor. Facebook açıklamasında, tepki çeken sözleri için 'O anki sinir' savunmasını yapıyor. Navi Çokan skandalını deşifre ettiğimizde vurguladığımız gibi, Devlet Memurları Kanunu gayet açık. Devlet memurlarının siyaset yapamayacağına ilişkin kesin hüküm var. Derhal gereken yapılmalıdır! Bunun yanı sıra ŞUSKİ yetkilisi Mustafa Sönmez, paylaşımlarıyla 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama', 'Nefret ve Ayrımcılık' suçlarını işlemiştir. Ayrıca Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a aykırı davranılmıştır. Yine Sönmez, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e aykırı davranış ve uygulamalarda bulunmuştur. Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. İdari soruşturma, şahıs hakkında gereken diğer adımların atılması konusunda ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni, Şanlıurfa Valiliği’ni ve İçişleri Bakanlığı’nı göreve davet ediyorum. Bu meselenin de peşini bırakmayacağız. Bunlar devlet memuru mu, partizan mı? Erdoğan’ı abartılı şekilde övdükten sonra sevmediğiniz herkese istediğiniz şekilde hakaret ve küfür edeceğinizi mi sanıyorsunuz?"

NE OLMUŞTU?

AKP'li Akçakale Belediye Başkan Yardımcı Navi Çokan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden CHP’li siyasetçilere yönelik, “Bu ülkeye atandığı günden beri bu ülkenin insanına dayatmacı politikasını her fırsatta sürdürmeye devam eden CHP gibi bir lanet parti yeryüzünde var mıdır? Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde, bunları asmak şart” ifadelerini kullanmış ve görevden alınmıştı.