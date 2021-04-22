CHP'li Tanrıkulu, kripto paralarla ilgili 3 yıl önce verdiği soru önergesini paylaştı

22 Nisan 2021 Perşembe, 19:32

CHP'li Tanrıkulu, 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında açıklama yaptı. Tanrıkulu, 5 Ocak 2018 tarihinde dönemin başbakanına kripto para dolandırıcılığı hakkında soru yönelttiklerini belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığına bir zemin hazırlandı. 3 yıl sonra bütün öngörülerimiz maalesef doğru çıktı" dedi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, konuya ilişkin açıklama yaptı. "Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası ile karşı karşıyayız" diyen Tanrıkulu, "391 bin kin kişinin dolandırıldığı ifade ediliyor. Miktar ise 2 milyar dolar civarında. Genç bir yurttaş, genç bir vatandaş. Sonuçta bir şirket kurmuş ve insanların beklentilerini bir dolandırıcılığa dönüştürmüş. 391 bin kişi… Thodex adlı şirketin yaptığı dolandırıcılık miktarı elektronik para ile ilgili olarak konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

'HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMADI'



"Evet bununla ilgili olarak 5 Ocak 2018 tarihinde dönemin Başbakanına soru sormuşuz, 7 adet soru var. 5 Ocak 2018 tarihinde yani bundan tam 3 yıl önce. Sorduğumuz sorulardan bir tanesi aynen şu: Şu ana kadar kripto paralara yapılan yatırımlar sonucunda dolandırıcılık mağduru olduğu iddiasıyla yapılan başvuru var mıdır? Varsa, kaç adettir ve başvuru sonuçları nelerdir?" diyen Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Bir diğer soru şu: hükümet kripto para dolandırıcılığını engellemek veya yatırımlar sebebiyle doğabilecek mağduriyetlerin için herhangi bir yasal düzenleme çalışası yapmakta mıdır? Bu soruları bundan tam 3 yıl önce 5 Ocak 2018 tarihinde sormuşuz ve sonuçta bir düzenleme yapılmadı, herhangi bir önlem alınmadı. Türkiye’de 391 bin yurttaşımız dolandırıldı ve dolandırıcılığın çapı az önce ifade ettim 2 milyar dolar."

Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorumuza süresinden sonra bir cevap verilmiş o cevaba ilişkin olarak Başbakan Yardımcısı o cevabı vermiş. Şunu söylüyor Başbakan Yardımcısı verdiği cevapta, Merkez Bankası'nın cevabını iliştirmiş ve Meclis Başkanlığı vasıtasıyla tarafımıza göndermiş. Şunu söylüyor: Değerlendirmeler sonrasında kripto paralarla işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği belirtilmiştir. Yani sadece ve sadece öneri var yurttaşlarımıza. Yani hükümetin, devletin alması gereken hiçbir tedbirle ilgili yok. Eğer bununla ilgili işlem yapıyorsanız dikkatli olun diyor. Kim diyor? Bu hükümet diyor. Ve 3 yıl sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığına bir zemin hazırlandı. Ta o zaman ifade ettik. Bununla ilgili mutlaka düzenleme yapılması lazım. Herkesin başı boş bir biçimde bu şekilde şirket kurarak elektronik ortamda insanların beklentilerini sömürmemesi lazım demiştik. 3 yıl sonra bütün öngörülerimiz maalesef doğru çıktı."

Tanrıkulu'nun 3 yıl önce verdiği soru önergesi:

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı öne sürüldü. Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Dosyaya ise gizlilik kararı getirildi.

