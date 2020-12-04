CHP'li Taşçıer, "Covid-19'u 1 yıl önce bildi" iddialarına yanıt verdi
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, hakkında çıkan, "1 yıl önce COVID-19 aşısının zorunlu olmasıyla ilgili kanun teklifi verdi" şeklindeki iddiaları yalanladı. Bu yönde kendisinin hiçbir kanun teklifi vermediğini belirten Taşçıer, "Israrla benim COVID-19 virüsünün çıkışını bir yıl önceden bilip bununla ilgili kanun teklifi verdiğim gibi bir deli saçması dolaşıyor" dedi.
CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, hakkındaki iddialara yanıt verdi. "Benim COVID-19 aşısının zorunlu olmasıyla ilgili ne dün, ne bugün verilmiş bir kanun teklifim yok" diyerek iddiaları yalanlayan Taşçıer, "Henüz Faz-3 çalışmaları dahi tamamlanmamış bir aşının zorunlu olmasını ifade etmek zaten akla ve bilime aykırıdır. Komplo teorilerine değil, bilime inanın" açıklamasında bulundu.
Kendisi hakkında ısrarla bu tür iddiaların öne sürülmesini ve koronavirüsün çıkışını 1 yıl önceden bildiğini iddia edenlere yanıt veren Taşçıer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Israrla benim COVID-19 virüsünün çıkışını bir yıl önceden bilip bununla ilgili kanun teklifi verdiğim gibi bir deli saçması dolaşıyor. Komplo teorisinde mantık aranmaz da, bu kadar uçuk olması hayret verici. Yine de açıklamış olayım, teklifim çocukluk dönemi aşılarıyla ilgili..."
AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Mehmet Ali Önerl, "CHP’li vekil Gamze Taşcıer, Nisan 2019'da TBMM'ye zorunlu aşı yasa teklifi veriyor. Teklifte; zorunlu aşıyı reddedenlere bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesi isteniyor. O tarihte henuz Pandemi yok! Bu yasa nerden aklına gelmis acaba!" diyerek söz konusu iddiayı gündeme getirmişti.
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- Bill Gates, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Patlama anı kamerada
- Onu görenler “Koronavirüs geldi” diyor
- Mozart hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündeminde
- Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a gönderme
- Doktora Bak elimde kalırsın kadın! deyip saldırdı
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- Bill Gates, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt