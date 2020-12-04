CHP'li Taşçıer, "Covid-19'u 1 yıl önce bildi" iddialarına yanıt verdi

04 Aralık 2020 Cuma, 22:44

CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, hakkındaki iddialara yanıt verdi. "Benim COVID-19 aşısının zorunlu olmasıyla ilgili ne dün, ne bugün verilmiş bir kanun teklifim yok" diyerek iddiaları yalanlayan Taşçıer, "Henüz Faz-3 çalışmaları dahi tamamlanmamış bir aşının zorunlu olmasını ifade etmek zaten akla ve bilime aykırıdır. Komplo teorilerine değil, bilime inanın" açıklamasında bulundu.

Kendisi hakkında ısrarla bu tür iddiaların öne sürülmesini ve koronavirüsün çıkışını 1 yıl önceden bildiğini iddia edenlere yanıt veren Taşçıer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Israrla benim COVID-19 virüsünün çıkışını bir yıl önceden bilip bununla ilgili kanun teklifi verdiğim gibi bir deli saçması dolaşıyor. Komplo teorisinde mantık aranmaz da, bu kadar uçuk olması hayret verici. Yine de açıklamış olayım, teklifim çocukluk dönemi aşılarıyla ilgili..."

AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Mehmet Ali Önerl, "CHP’li vekil Gamze Taşcıer, Nisan 2019'da TBMM'ye zorunlu aşı yasa teklifi veriyor. Teklifte; zorunlu aşıyı reddedenlere bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesi isteniyor. O tarihte henuz Pandemi yok! Bu yasa nerden aklına gelmis acaba!" diyerek söz konusu iddiayı gündeme getirmişti.