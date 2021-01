CHP’li Taşçıer, Fahrettin Koca’nın “Uygun görülen hasta” ifadesine dikkat çekti

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75 milyon TL ikramiyenin Varlık Fonu'na aktarılmasının ardından başlatılan, "75 milyon SMA hastaları için kullanılsın" kampanyasının ardından devam eden tartışmalara yanıt verdi. Fahrettin Koca, açıklamasında, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir" dedi.

Koca'nın açıklamasında dikkat çeken, "SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hasta" ifadeleri dikkat çekerken CHP'li Gamze Taşçıer'den yanıt geldi. Koca'nın bu şekildeki ifadesinin kritik olduğunu belirten Taşçıer, "Bu cümlede 'uygun görülen her hastaya' ifadesi kritik. Çünkü Türkiye'de karşılanan tedaviden fayda göremeyen ya da uygun görülmeyen çocukların aileleri diğer tedavi yöntemlerini de denemek istiyor. İnsanlara "terörist" muamelesi yapmadan bu insani duyguyu anlayabilmek çok mu zor?" dedi.