CHP’li Tekin, Kozan yangınını raporlaştırdı: ‘Rant kavgaları Kozan’ı yakıyor’

09 Şubat 2021 Salı, 11:32

CHP’li Tekin, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde, 23 Ağustos 2020’de gerçekleşen ve yaklaşık 7 köyü etkileyen yangının zararlarını raporlaştırdı. Yangın sonucu 2 bin hektarın üzerinde alanın yandığını aktaran Tekin, 97 büyükbaş ve 7 küçükbaş hayvanın ve 120 civarında evin yandığını belirtti. Tekin’in yangın alanında yaptığı geziler ve konuştuğu köylülerin beyanlarına göre hazırladığı raporda öne çıkan unsurlar şöyle:

Köy muhtarlarının aktardıkları: Kurtarma ekipleri gelinceye kadar yangının başlaması üzerinden 2 saat geçti. Çamlarca Mahallesi’inde 60 ev, 20 küçükbaş hayvan ve 100 dönümden fazla tarım alanı yandı. Çamlarca köyü 2 ay içinde daha önce 5 kez daha yandı. Bu yıl orman içerisinde açılması gereken güvenlik yolları açılmadığı için, itfaiye yangın söndürme çalışmaları yapamadı. Asfaltın kenarında bulunan muhtarın evi bile yandı. Karahamzalı Mahallesi’inde 11 ev, 70-80 civarında küçükbaş, 4 büyükbaş hayvan yandı. Bu mahallede 1 ay içinde 6 yangın çıktı. Eskimantaş Mahallesi’nde 500 dönüme yakın zeytin ve hurma arazisi yandı. Kuyubeli Mahallesi’nde 20-30 dönümlük tarım arazisi yandı. Çürüklü Mahhallesi’nde 7 ev, 2 küçük baş hayvan ve 30 dönüm tarım arazisi yandı. Minnetli Mahallesi’nde 1 ev yangından hasar aldı. Samanlık ve ahır yandı. 20 dönüm hurma bahçeleri de yandı.

Köy halkının anlattıkları: Kuyubeli - Çamlarca’da aynı anda yangının çıktığnı ve kundaklama olduğunu söylüyorlar. İki mevki arasında 3-5 kilometre var. Çürüklü köyünden ateşi atan şahıs görülüyor, fakat kim olduğu anlaşılamıyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün orman kesim ihalelerinin şeffaf ve denetime açık olmadığı, rant kaynaklı ve kişi odaklı olduğunu söylüyorlar. Eskiden köylüye verilen orman kesim ihalelerinin artık rantiyecilere verildiği belirtiliyor. Orman kesim ihalesi nedeni ile rantiyeciler ve gruplar arasındaki rekabetin ve çatışmanın orman yangınına neden olduğu ve bu kişiler eli ile ormanın yakıldığı iddia edilmekte. Ayrıca bu bölgelerde orman alanında hint keneviri ekimi yaygın olduğu söyleniyor. Hint keneviri ekimini yapan kişiler arasında husumet olduğu, birbirlerini ihbar ettikleri, yapılan bu ihbarlar sonucunda da yangının kasıtlı olarak defalarca çıkarıldığı ifade ediliyor.

Yangındaki ihmaller: Orman bölgesinde gezici tim ve yangın kulesi bulunmamaktadır. Bölge halkı orman yangınları konusunda eğitilmemiş ve acil müdahale ekipleri yangına müdahale etmemiştir. Yangın bölgesinde yangın emniyet şeritlerinin olmadığı tespit edilmiştir. Bölgede bir plan dahilinde yeterli sayıda gölet inşa edilmemiştir. Orman bölgesinde su göleti ve kuyu olmadığı tespit edilmiştir. İhbar ve rekabet nedeni ile hint keneviri ekili olan alanların yakıldığı ve bunun da orman yangını nedeni olabileceği gözlemlenmiştir. Yangının çıkmasında ve geniş alana yayılmasının engellenememesinde idarenin hizmet kusuru bulunmaktadır.

Alınabilecek önlemler: Yangın riskinin ve yangınların fazla olduğu yerler yeniden tespit edilmeli ve bu alanlarda sıcaklık, yağış, nem ve rüzgâr gibi iklim faktörleri sürekli izlenerek yangın sezonlarında çok daha dikkatli olunmalıdır. Orman yangınlarından erken haber alınması, yangının büyümeden denetim altına alınması bakımından son derece önemlidir. Bunun için yangın riskinin fazla olduğu alanlarda, sabit gözetleme noktaları (kule ve kulübeler), gezici sabit gözeticiler ve hava araçları olmalıdır.



