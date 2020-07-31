CHP’li Tezcan'dan çok sert tepki: “BOP Eşbaşkanı'nın, BOP Kaymakamı"

31 Temmuz 2020 Cuma, 22:47

Aydın’ın Karacasu İlçesi’nde, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Halil Erbaş ve önceki dönem yöneticisi İsa Çetin’e, Lozan Barış Antlaşması’nın 97. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda saygı duruşunda bulunarak, çiçek bıraktıkları gerekçesiyle Kabahatlar Kanunu’na aykırı davranmak nedeniyle Kaymakamlık tarafından para cezası verilmesine CHP Aydın Milletvekili, PM Üyesi Bülent Tezcan’dan sert tepki geldi.

Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Atatürk’e hakaret serbest, saygı suç. Tesadüf değil, BOP eşbaşkanının, BOP kaymakamı” sözleri ile Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’i eleştirdi.

CHP’li Tezcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’i isim vermeden şu sözlerle eleştirdi:

“Atatürk’e hakaret serbest, saygı suç,

Sevr’e iltifat serbest, Lozan’a hürmet suç,

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beyin onurlu hatırası bir yanda, BOP kaymakamlarının utanç vesikaları diğer yanda,

Sevrcilerle BOP’çular ele ele:

Tesadüf değil, BOP eşbaşkanının BOP kaymakamı!”