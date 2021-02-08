CHP'li Toprak, Anayasa’da yapılmasını beklediği değişiklikleri sıraladı

08 Şubat 2021 Pazartesi, 12:00

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Toprak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği yeni anayasa çalışmalarını, kaleme aldığı Haftalık Değerlendirme Raporu’nda inceledi. Toprak, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erdoğan üç aydır sürekli yinelediği ekonomik-demokratik reformlar yakında söyleminin içini doldurmadan birdenbire 'Yeni Anayasa’ önerisini ortaya attı. Bu kez anayasa değişikliğinden değil, sayısal yetersizlikleri de ortada iken doğrudan ve tamamıyla yeni bir anayasa yazımından söz ediyor. Üstelik bunu ‘sivil ve demokratik’ sözleriyle makyajlıyor. Öneriyi ortaya attığında tüm taraflarla, partilerle, akademi ve STK’larla ortaklaşa ilk sivil anayasadan söz ediyor. Ertesi gün ittifak ortağı partiden yapılan destek açıklaması ile CB önerisinin sınırları çiziliyor. İttifak ortağı yeni anayasaya destek verirken bunun yeni yönetim sisteminin ‘tahkimi ve takviyesi’ için yapılmasını istiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "anayasadaki son güvenceleri de temizlemek istediğini" savunan Toprak, "İktidar ittifakının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ‘tahkim ve takviye’ amacıyla hazırlayacağı yeni anayasa metninde yer alması hiç de şaşırtıcı olmaz" diyerek yapılmasını beklediği değişiklikleri şöyle sıraladı:

- AYM ve TBMM’nin yargı ve yasama denetiminin tümüyle etkisizleştirilmesi,

- AİHM kararlarının bağlayıcılığının anayasadan çıkarılması,

- Yerel yönetimlerin, belediyelerin, muhtarların merkezi yönetime bağlanarak seçimle değil atamayla göreve getirilmesi,

- Sivil toplum örgütlenmesinin kısıtlanması ya da tümden kaldırılması,

- Temel hak ve özgürlüklere anayasal ve hukuki güvence sağlayan maddelerin anayasadan ayıklanması,

- Etnik azınlıklara oy ve seçme-seçilme hakkının kaldırılması,

- Milletvekili adayı olacakların Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması,

- Cumhurbaşkanına sınırsız kez aday olma imkânı getirilmesi, yüzde 50+1 ve iki turlu seçim koşulunun kaldırılması,

- Partili Cumhurbaşkanı yanında, iktidar partisi il başkanlarının aynı zamanda Vali ve Belediye Başkanı olması,

- Bütçenin Cumhurbaşkanınca hazırlanıp, kararnameyle yürürlüğe konulması

BIDEN ERDOĞAN'A HALEN DÖNMEDİ

Raporda, Erdoğan'ın ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'e 10 Ocak'ta gönderdiği kutlama mesajına halen ypanıt verilmediği de anımsatılarak şu değerlendirme yapılması dikkat çekti:

"Ayrıca, Kuzey Suriye’de Türkiye’nin terör örgütü ve PKK’nın Suriye uzantısı olarak gördüğü, PYD-YPG ağırlıklı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) desteğin artırılarak sürdürüleceği anlaşılıyor. Pek çok dünya liderine teşekkür telefonları açan Joe Biden’ın CB Erdoğan’ın kutlama mesajına hâlâ dönmemesine karşılık SDG’nin başındaki Mazlum Kobani’ye annesinin vefatı nedeniyle taziye telefonu açarak görüşmesi de yeni yönetimin Suriye politikası ve Suriye Kürtlerine yaklaşımı açısından dikkat çekici bir işaret!"

MÜKELLEFİN TAKATİ KALMADI

Erdoğan Toprak'ın raporunda ekonomi ile ilgili olarak da şu değerlendirmeler yapıldı:

"İktidarın 19 yılda 12 kez yasalaştırdığı Vergi-SGK barışı adı altındaki yapılandırma düzenlemesinde başvuru süresinin dolmasıyla açıklanan rakamlar, ekonomideki büyük çöküşü, şirketlerin, esnafın, çiftçinin, milyonlarca mükellefin iki yapılandırma taksitini dahi ödeyecek takatinin kalmadığını apaçık göstermektedir. 500 milyar TL olarak hedeflenen yapılandırma başvuruları 200 milyarda kaldı!

ESNAFA MÜJDE DEĞİL İKİ KAT BORÇ!

İktidar Haklbank’ın düşük faizle 1 milyon 300 bin esnafa verdiği 13 milyar kredinin taksit ödemelerinin 6 ay ertelendiğini müjdeleyerek, sözde esnafa destek çıktığını ilan etti. Halkbank ise ertelenen kredi taksitlerine faiz işletmeye devam edeceğini, kredisini yapılandırmak isteyenlere de yeni faiz üzerinden kredi verileceğini bildirdi. Bunun adı esnafa müjde değil, iki kat borca batırıp esnafı boğmaktır!"