CHP'li Torun'dan sert sözler: Yangın yerinde partizanlık yapmak Türkiye'ye ihanettir

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:12

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, "İktidar temsilcilerinin, yangınla mücadele sırasında belediyelerimizi dışlayan tutumunu asla kabul etmiyoruz. Belediye başkanlarımızı kriz toplantılarına çağırmamak, telefonlarına yanıt vermemek ve hatta vatandaşa yardım dağıtmalarını dahi çeşitli bahanelerle engellemeye çalışmak ülkemize ihanettir. Yangın yerinde partizanlık yapmak, koordinasyonsuzluk yaratmak Türkiye’ye ihanettir” ifadelerini kullandı.

Seyit Torun’un açıklaması şöyle:

213 ARAÇ 669 PERSONEL DESTEĞİ

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, yangınla mücadele çalışmalarına tam bir seferberlik anlayışı ve dayanışma ruhuyla devam etmektedir. Bu kapsamda; Antalya ve Muğla illerimize, diğer illerdeki belediyelerimizden 213 araç (itfaiye, iş makinesi, arazöz, ambulans vb.) ve 669 personel desteği sağlanmıştır. Bunun yanında, acil ihtiyaçlar kapsamında; yangınla mücadele ekipmanları, temizlik malzemeleri, içme suyu, hayvan yemi/maması, seyyar tuvalet, beyaz eşya ve gıda desteklerine kadar pek çok kalemde yardımlar devam etmektedir.

"UTANÇ VESİKASI"

Belediye başkanlarımız ve personelimiz, gece gündüz, canla başla mücadele ederken, asli görevi ‘orman yangınlarının çıkmasını ve yayılmasını önlemek’ olan atanmış bir bakanın, sorumluluktan kaçmak için belediyelerimizi suçlamasını bir kez daha kınıyoruz. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan ve milletimizin tahammül seviyesini aşan bu bakanı, bir kez daha istifaya davet ediyoruz.

"ENGELLEMEYE ÇALIŞMAK ÜLKEYE İHANETTİR"

Ayrıca, iktidar temsilcilerinin, yangınla mücadele sırasında belediyelerimizi dışlayan tutumunu asla kabul etmiyoruz. Milletimiz bilmelidir: Belediye başkanlarımızı kriz toplantılarına çağırmamak, görüşlerini dikkate almamak, telefonlarına yanıt vermemek ve hatta vatandaşa yardım dağıtmalarını dahi çeşitli bahanelerle engellemeye çalışmak ülkemize ihanettir. Hem belediyelerimizi dışlayıp, hem de sıkışınca sorumluluğu belediyelerimize atmaya çalışmak ise ayıplanacak bir zihniyettir.

"DERT ÇÖZÜM MÜ PARTİZANLIK MI?"

Ayrıca, iktidar mensubu bazı siyasetçilerin, siyasi menfaatleri uğruna yangın söndürme faaliyetlerini yönlendirmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Yangın meydana gelen bazı ilçelerdeki sorumluluğun da kendi partilerinin belediye başkanlarına verilerek, bu alanda da diğer belediye başkanlarının görmezden gelindiğini bilgisini alıyoruz. Yangın yerinde partizanlık yapmak, siyasi hırsları önceleyerek çözülebilecek sorunları çözümsüz bırakmak ve koordinasyonsuzluk yaratmak Türkiye’ye ihanettir. Bu sorunlu anlayışın devam etmesi halinde, asıl derdin çözüm üretmek değil, partizanlık yapmak olduğu bir kez daha anlaşılacaktır.

THK ÇAĞRISI

11 büyükşehir belediyemizin, bir Cumhuriyet kurumu olan Türk Hava Kurumu’nun elindeki yangın söndürme uçaklarının bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduğu açıklanmıştır. Siyaset üstü bu çağrımıza iktidar sahiplerinden hala bir yanıt gelmediğini de milletimizin bilgisine sunuyoruz.