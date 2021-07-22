CHP'li Tutdere: "6 milyon öğrenci EBA'ya erişemedi"

22 Temmuz 2021 Perşembe, 14:39

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 6 milyon öğrencinin internete erişimleri ve cihazları olmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA’ya erişemediğini belirterek, CHP’li milletvekillerinin imzaları ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

TBMM Başkanlık Divası üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, hazırladığı Meclis Araştırma Komisyonu önergesinde; öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamadığını belirtti. Tutdere, araştırma önergesinde, “Eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki engellerin tespit edilerek bir an önce ortadan kaldırılması, 18 milyon 241 bin 881 öğrencimizin aynı seviyede ve şartlarda eğitim görmesi ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Tutdere, önergesinde şu bilgileri verdi:

YOKSUL ÖĞRENCİLERİN, YÜZDE 64’ÜNÜN BİLGİSAYARI YOK

“Türkiye’de bilgisayarı olmayan öğrenci sayısı yüzde 33, en yoksul kesimde bilgisayarı olmayan öğrencilerin sayısı yüzde 64, EBA sisteminden derse katılım oranı yüzde 11, EBA sisteminde dersleri çevrimiçi takip oranı ise yüzde 47’dir.

6 milyon öğrencimiz internet erişimi ya da cihazları olmadığı için EBA sistemine hiç erişememiştir.

Kırsal bölgelerimizde yaşayan 1.5 milyon öğrencimiz yaşadığı bölgelerde internet altyapısı mevcut değil. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim için gerekli cihazlara ve internet altyapısına sahip olmaması, eğitimde yaşanan eşitsizliklerin daha da derinleşmesine neden olmuştur.”

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM VERGİSİ VE KDV’DEN MUAF TUTULMASINI İSTEDİ

Tutdere, ayrıca; öğretmen ve öğrencilerin Özel İletişim Vergisi ile Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulması amacıyla kanun teklifi de hazırladı. Tutdere, teklifinde; koronavirüs sürecinde öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşadıklarının altını çizerek, örgün eğitim kurumlarında bulunan öğrencilerin internet hizmet bedellerinin Hazine tarafından karşılanmasını istedi. Teklifin gerekçesi şöyle:

“Öğrencilerin ve öğretmenlerin kullandıkları kablolu, kablosuz, mobil internetlerinin Özel İletişim Vergisi’nden muaf tutulması; örgün eğitim kurumlarında bulunan öğrenciler ve öğretmenler tarafından kullanılan her türlü bilgisayar, televizyon ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinin KDV’den muaf tutulması amaçlanmıştır.”