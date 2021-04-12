CHP'li vekil koronavirüse yakalandı
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, koronavirüse yakalandı.
CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Twitter hesabı üzerinde Kayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Aydın, paylaşımında şunları kaydetti:
"COVID-19 testi pozitif çıkan Kırklareli Milletimiz Turabi Kayan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum... "
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