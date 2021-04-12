CHP'li vekil koronavirüse yakalandı

CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 14:56
CHP'li vekil koronavirüse yakalandı
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CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Twitter hesabı üzerinde Kayan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın, paylaşımında şunları kaydetti:

"COVID-19 testi pozitif çıkan Kırklareli Milletimiz Turabi Kayan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum... "


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