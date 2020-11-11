CHP'li vekil o ölümü bakana sordu

11 Kasım 2020 Çarşamba, 15:54

Geçtiğimiz yıl 10 Aralık 2019’da Ankara Keçiören’de ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken oyuncak kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Millî Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmış ve okul idarecileri görevden uzaklaştırılmış kantinin de sözleşmesi fesh edilmişti.

CHP’li Necati Tığlı, “Konuyla ilgili 16 Aralık 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanı’na bir soru önergesi verdiğini, 17 Şubat 2020’de Bakan tarafından imzalı gelen yanıtta ise hem okulun yaptığı hem de Keçiören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı denetimlerde kantinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı söylenmişti” dedi.

Bugün gelinen nokta da Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporu yaşamını yitiren Mert Yağız Köksal’ı ‘asli kusurlu’ olarak göstermesini sert bir dille eleştiren ve bilirkişi raporunu hazırlayan kişinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını Bakan Abdulhamit Gül’e soran CHP’li Tığlı, “Kantin işletmecisinin ve ürünü dağıtan firma sahibinin ‘tali kusurlu’ olarak değerlendirilmesi vicdanları bir kez daha parçalamış, Mert Yağız Köksal’ın ailesine bir acı daha yaşatmıştır” dedi.

VİCDANLAR BİR KEZ DAHA YARA ALMIŞTIR

Gelinen aşamada yaşamını yitiren 7 yaşında ki Mert Yağız Köksal’ın tek sorumlu olarak gösterilmesi vicdanlarda onarılmayacak derin bir yara daha bırakmıştır diye sözlerine devam eden Tığlı’nın, “Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi şöyle:

- Mert Yağız Köksal’ı kusurlu bulan bilirkişi raporuna herhangi bir itirazınız olacak mı? Bu şekilde bir değerlendirme raporu sunan bilirkişinin akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu düşünüyor musunuz? Bu raporun tarafsız ve objektif olduğunu kamuoyunu nasıl inandıracaksınız?

- Bilirkişi ve düzenlediği raporda yer alan gerekçelerin tarafsız olduğuna, çocuklarını okula gönderen aileleri ve kamuoyunu ikna edici olduğunu düşünüyor musunuz? Raporu düzenleyen bilirkişi hangi gerekçelerle ve hangi somut delillerle 7 yaşında ki Mert Yağız Köksal’ı kusurlu bulmuştur?

- Okul kantininin denetimleri eksiksiz, ürünün dağıtımcısı, üreten firmanın sahibi, kantin işletmecisi tali kusurluyken, okulda revir olmadığı için müdahale edilemeyen, çaresizce yardım bulabilmek için koşturup çırpınarak yaşamını yitiren 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın kusurlu görüldüğü bir tabloda çocuklarımızın güvende olduğuna inanıyor musunuz?

- Tüm kamuoyunu yakından ilgilendiren böyle bir olayda bilirkişi tarafından hazırlanan raporun detaylarını ve gerekçesini merak edip herhangi bir inceleme yaptırdınız mı? Yaptırmadıysanız yaptırmayı düşünüyor musunuz? Milli Eğitim Bakanı, Bilirkişi Raporunun detaylarını ve gerekçesini öğrenmek için sizinle temasa geçti mi? Yoksa olan oldu deyip okulda ölen bir öğrenciyi insafsızca hazırlanan bilirkişinin raporunun vicdanına mı bıraktı?