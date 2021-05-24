CHP'li vekil paylaştı, aldığı para belgesiyle ortaya çıktı!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç'ın aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç'ın aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
AKP'li Kılınç'ın aldığı maaşı da açıklayan Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:
"AK Partili Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Sn. Fatih Kılınç'ın aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.
Daire Bşk aylık maaşı: 12.500TL
TÜPRAŞ YK aylık ücreti: 52.000TL
Aylık toplam gelir: 64.500 TL
Kaynak: TÜPRAŞ 2021 Yılı Genel Kurul Tutanağı"
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