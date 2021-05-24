CHP'li vekil paylaştı, aldığı para belgesiyle ortaya çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç'ın aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:36
CHP'li vekil paylaştı, aldığı para belgesiyle ortaya çıktı!
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç'ın aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu gösteren belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP'li Kılınç'ın aldığı maaşı da açıklayan Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"AK Partili Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Sn. Fatih Kılınç'ın aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.

Daire Bşk aylık maaşı: 12.500TL

TÜPRAŞ YK aylık ücreti: 52.000TL

Aylık toplam gelir: 64.500 TL

Kaynak: TÜPRAŞ 2021 Yılı Genel Kurul Tutanağı"


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