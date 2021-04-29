CHP'li vekil Sümer Meclis'te isyan etti

29 Nisan 2021 Perşembe, 11:08

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, artan işsizlik rakamlarını ve tam kapanma süresince destek paketlerinin açıklanmamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Orhan Sümer, “İktidar, uygulamalarıyla tam kapanma sürecinde yurttaşa ne halin varsa gör demiştir” dedi.

Orhan Sümer, “TÜİK rakamlarına göre İşsiz sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi olmuştur. Nüfusunun büyük çoğunluğu genç olan ülkemizde işsizliğin bu derece artması iş gücü sahalarının kapandığı anlamına gelmektedir. Kamu kurumlarında istihdam edilmeyi bekleyen gençlerimiz ise ilgili Bakanlıkların atama sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Kamu Kurumlarının sınavlarını kazanarak göreve başlamayı bekleyen gençlerimizin kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Ancak ekonomi o kadar kötü ki atanan memur dahi görevine başlayamıyor” dedi.

TAM KAPAMA VAR 1 LİRA DESTEK YOK

Orhan Sümer, “Pandemi yönetimi için çok geç kalınmış bir karar olsa da sonunda iktidar bilim insanlarının tavsiyelerini dinliyor ve 17 günlük tam kapanma ilan ediyor. Bu kararın doğru ve yerinde bir karar olması için bu süreç içerisinde aşılamaların hızlanması ve mağdur olabilecek her kesime ekonomik destek verilmesi gerekiyor. Aşılarla ilgili ne olduğu artık hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki yeteri kadar aşı yok. Destek paketlerine gelince ne yazık ki o da yok. 81 ilimizde günü birlik çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan milyonlarca ailenin durumuyla ilgili iktidarın uygulayacağı bir programının olmaması, bir liralık dahi destek paketi açıklayamaması, yanlış ekonomi politikalarının ve iktidarın Türkiye’yi içine düşürdüğü çıkmazın en net göstergesidir.” Dedi.

İKTİDAR SARAYDA VATANDAŞ DAR BOĞAZDA

Orhan Sümer, “İçinden geçtiğimiz sürecin zorlu ve yorucu olduğunun herkes farkında. Ancak mutlaka tartışılması gereken konular var. Türkiye’ye Dünya’nın en güçlü ekonomilerinden birisidir. Dünya’nın en güçlü ülkeleri bizi kıskanıyor diyorsanız vatandaşı bu kadar çaresiz bırakamazsınız. Saraylarda yaşayıp vatandaşın halini görmeyen, derdiyle dertlenip çare üretmeyen iktidar anlayışı asla kabul edilemez. Bugün kimileri saraylarında zevki sefa içinde yaşarken, millet dar boğazda yaşam savaşı veriyorsa orada artık iktidar saygınlığını kaybetmiş demektir” dedi.