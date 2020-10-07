CHP’li vekillerden Bakan'a 6 soru

07 Ekim 2020 Çarşamba, 12:43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li vekiller önergede şunlara değindi:

“PAMUK PRİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?”

“Aydın ili pamuk üretiminde Türkiye’nin sayılı illerinden biridir. Girdi maliyetlerinin yüksek olması, yanlış tarım politikaları ve desteklerin yetersiz olması nedeniyle üretici pamuk ekimin uzaklaşmaktadır.

EN FAZLA PAMUK İTHAL EDEN 4. ÜLKE

“Aydın’da 2004 yılında 66 bin hektar araziye pamuk ekilirken bugün 46 bin hektar araziye pamuk ekimi yapılmaktadır. Pamukta üreticiye destek verilmemiş, 2003 yılından bugüne kadar pamuk ithalatına 23,2 milyar dolar para ödenmiştir. 2019 yılında dünyada en fazla pamuk ithal eden ülkeler sıralamasında Türkiye 4. sırada yer almıştır.”

YÜZDE 20-30 ARALIĞINDA ÜRÜN KAYBI

“Mazot, elektrik, gübre ve zirai ilaç maliyetlerinin artmasının yanı sıra son zamanlarda Avrupa kırmızı örümceğinin ürünlere zarar vermesinden dolayı yüzde 20-30 arasında ürün kaybı yaşanmıştır. Bunun yanı sıra lisanslı depo kurulumu için borsalar yeterli bütçeye sahip olamadığından kurulum aşamasında zorluk çekmektedir.”

DESTEKLEME PRİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Pamuk destekleme primlerinin hasat zamanı gelmiş olmasına rağmen hala açıklanmadığını da belirten CHP’li vekiller şu soruları yöneltti:

1- Pamukta taban fiyat uygulaması konusunda bir çalışmanız var mıdır?

2- Pamuk üreticisine verilen 2020 destekleme primleri bu senenin hasat zamanı gelmiş olmasına rağmen açıklanmamıştır. 2020 primleri ne zaman açıklanacaktır?

3- Pamukta Avrupa kırmızı örümceğinin verdiği zararı karşılamak için herhangi bir destek planınız var mıdır?

4- Lisanslı depo kurulumu aşamasında borsalara teşvik kapsamında destek ödemesi planlanmakta mıdır?

5- Tarım Satış Kooperatiflerinin lisanslı depo ek desteklerinden yararlanabilmeleri için bir düzenleme yapılacak mıdır?

6- TMO’nun müdahale alımı konusunda çalışmanız var mıdır?