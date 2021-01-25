CHP'li Veli Ağbaba, en çok dükkan kapanan 5 ili açıkladı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 13:11

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bazı dostlar geldi, ‘Dükkânlar kapanıyor’ dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok” açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba tepki gösterdi. Malatya milletvetkili Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, “Zamanında darbe girişimini eniştesinden, ekonomiyi damadından öğrenen Erdoğan’ın esnafın içler acısı halini ‘bazı dostlarından’ öğrenmesi bizi şaşırtmadı. Saray’da lüks ve şatafat içinde yaşayıp ekmek derdini anlatana keyif çayı fırlatan birinden esnafın halini anlamasını da beklemiyorduk zaten. Ancak burada kamuoyunu aydınlatmak adına gerçeklerin sıklıkla dile getirilmesi gerekiyor. Salgın süreci, esnafı entübe hale getirdi. Birçok esnaf borçlarını ödeyemediği için kepenk kapatmak zorunda kaldı” dedi.

2 YILDA 223 BİN ESNAF KAYDINI SİLDİRDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerini paylaşan Ağbaba, 2020 yılında en az 99 bin 588 esnafın meslekten ve sicilden terkini gerçekleştirerek kepenk kapattığını, yani geçen yıl her gün ortalama en az 273 esnafın iflas ettiğini söyledi. Ağbaba, 2020 yılında toplamda 80 bin 166 esnafın meslek sicilini sildirirken, 19 bin 422 esnafın ise meslek terkinini gerçekleştirdiğini belirtti. Ağbaba, “2019 yılında bu oranın 114 bindi, yani son iki yılda toplamda en az 213 bin esnaf sicilden ve meslekten terkini yaparak kepenk kapatmış oldu” dedi.

EN ÇOK DÜKKAN KAPANAN İLK 5 İLİ AÇIKLADI

İflas ederek kepenk kapatan esnafın en yoğun olduğu beş ilin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa olduğunu söyleyen Ağbaba, şöyle devam etti:

“2020 yılında; İstanbul’da 9 bin 587 esnaf, İzmir’de 6 bin 537 esnaf, Ankara’da 5 bin 586 esnaf, Antalya’da 4 bin 735 esnaf Bursa’da 3 bin 993 esnaf, sicil ve meslek terkinini yaparak kepenk kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dostlarına biraz daha kulak vermesini tavsiye ediyoruz. Sadece dostlarına değil, Saray’ından çıkıp biraz da esnafın sorunlarını dinlemesini, kira, fatura, vergiler altında esnafın nasıl can çekiştiğini görmesini tavsiye ediyoruz.”







