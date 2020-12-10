CHP'li Yavuzyılmaz: 'TVF devletin hazinesine bir hortum daha bağlamış'

10 Aralık 2020 Perşembe, 14:48

Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunu çekilişleri 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Türkiye Varlık Fonu üzerinden İtalyan şirket ve Demirören Holding ortaklığı olan Sisal Şans’a devredildi. Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı çekilişlerde ikramiye kazanan yurttaşın ikramiye tutarlarında herhangi bir kesinti yapılmazken, yapılan bu özelleştirme ile birlikte, talihlilerden vergi alınmaya başlandı. Konuya ilişkin rapor hazırlayan CHP’li Yavuzyılmaz,"Türkiye Varlık Fonu vatandaşlarımıza, ikramiye çıktığına çıkacağına pişman etmeye devam ediyor” diyerek tepki gösterdi.

‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN VERGİSİ’

KİT Komisyonu üyesi Yavuzyılmaz, bir ayrıntıya daha dikkat çekti. Daha önce Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı çekilişlerde elde edilen hasılattan yüzde 18 KDV, yüzde 10 şans oyunları vergisinin devletin hazinesine ödendiğine belirten Yavuzyılmaz, özelleştirme ile hasılatın yalnızca yüzde 10’nun devletin kasasına aktarıldığını, yüzde 18’lik vergisinin ise Türkiye Varlık Fonu’nun kasasında kaldığını söyledi. Türkiye Varlık Fonu’nun vatandaşın hazineye ödediği vergilere göz diktiğini kaydeden Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

“Yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi adeta Türkiye Varlık Fonu tarafından yok edilmiş, sıfırlanmış ve buharlaştırılmıştır. Bu gelir tamamen Türkiye Varlık Fonu’nun kasasında bırakılmaktadır. Hazine bu gelirden mahrum edilmiştir. Türkiye Varlık Fonu devletin hazinesine adeta bir hortum daha bağlamıştır. Şans oyunlarına getirilen bu yeni vergi çeşidinin adı Recep Tayyip Erdoğan vergisidir. Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango İdaresi’ni kendi kapsamına aldıktan sonra ve şans oyunu çekilişleri özelleştirildikten sonra artık vatandaşlarımız ikramiye kazansalar da bu ikramiyelerin yüzde 20’sini ‘Veraset vergisi’ olarak ödemek zorundalar. Yani Türkiye Varlık Fonu vatandaşlarımıza, ikramiye çıktığına çıkacağına pişman etmeye devam ediyor.”