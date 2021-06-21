CHP'li Yavuzyılmaz: Yanlışı düzeltme sözü aldık

21 Haziran 2021 Pazartesi, 13:36

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak’ta parkın içinde bulunan 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü heykelinin tam önüne, paten ve kaykay pisti yapılıp rampa konulması ile ilgili tepki çeken projeyi TOKİ başkanı ile görüştüklerini belirterek “Yanlışı düzeltme sözü aldık, olayın takipçisi olacağız” dedi.

CHP’li Yavuzyılmaz, gelişmelerle ilgili olarak, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“İsmet Paşa Parkı'yla ilgili olarak yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için komisyonda gündeme getirdim. TOKİ Başkanı, Söz konusu düzenlemeyi inceleyeceklerini ve İsmet İnönü heykelinin önündeki rampanın bölgeden kaldırılabileceğini ifade etti.

TBMM’nin en önemli komisyonlarından biri olan KİT komisyonunda, devletimize ait kamu kurumlarımızı, halkımız adına denetlemeye, Zonguldak ile ilgili konuları kurum yöneticilerine sormaya devam ediyoruz. Bu suretle geçen gün gerçekleşen TOKİ’nin 2017 ve 2018 yıllarına ait denetim faaliyetleri kapsamında, TOKİ’nin Zonguldak’ta yapmakta olduğu projelere ilişkin sorularımızı kurum Başkanı Ömer Bulut’a ilettik. Başkan, Sahil Projesi kapsamında yapılan düzenlemeler ile atıl hale getirilen tören bölgesinin akıbetine ve bu alanlarda zaman geçirecek çocuk ve gençler için ortaya çıkabilecek çeşitli güvenlik tehlikelerine ilişkin sormuş olduğum soruya ‘Söz konusu projeyi inceleyeceği ve İsmet İnönü heykelinin önündeki rampanın bölgeden kaldırılabileceğini söyledi. Yanlışlığın düzeltilmesi için olayın takipçisiyiz. Düzeltilmesi için söz aldık.”