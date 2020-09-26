CHP'li Yıldırım Kaya köy evini online eğitime ulaşmaktan zorlanan öğrencilere açtı
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kırşehir Kartalkaya'daki köy evinin bahçesini, interneti olmadığı için online eğitime ulaşamayan öğrencilere açtı. Kendisi de emekli öğretmen olan Kaya, “Ailelerin uzaktan eğitim için bilgisayar, televizyon ve internet bağlantısı sağlayacak ekonomik güçleri yok” dedi.
Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin fırsat eşitsizliğine neden olduğunu belirten Kaya, 7 ay içinde ne uzaktan eğitim, ne de yüz yüze eğitimin için koşulların sağlanmadığını söyledi.
EBA’nın yetersizliğinden bahseden Kaya, öğrencilerin altyapı yetersizliği ve sebebi açıklamayan kesilmeler nedeniyle eğitimden yararlanamadığını vurguladı.
Köy evinin bahçesinde internete girerek ders dinleyen öğrencilerle birlikte video çeken Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den öğrenciler için bilgisayar talep etti.
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