CHP'li Yücel: Halk temel gıda malzemelerini alamaz hâle geldi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:12

CHP İzmir İl Başkanlığı, 2 günlük çalışma programı ile kentin en uzak ilçesi Bergama'ya çıkarma yaptı. CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Mahir Polat, Bedri Serter ve Kamil Okyay Sındır’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün de yer aldığı heyet, 22 köyü dolaşıp köylüler ve esnafın sorunlarını dinledi. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, “128 milyar doların buharlaşması ile halkımız temel gıda maddelerini alamaz hale gelmiş" dedi.

CHP Bergama İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasına; CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Mahir Polat, Bedri Serter ve Kamil Okyay Sındır’ın yanısıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz katıldı.

Bergama'daki çalışma programı kapsamında 22 köy ziyareti yaptıklarını, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldiklerini belirten CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, çiftçinin pandemi sürecinde desteklenmediğini, yüksek maliyetler altında ezildiğini söyledi. Üreticinin ürününün ya düşük fiyata satıldığını ya da elinde kaldığını belirten Yücel, şunları söyledi:

"İthalata yönelik tarım politikaları, Türk lirasının döviz karşısında erimesi ve 128 milyar doların buharlaşması ile halkımız temel gıda maddelerini alamaz hale gelmiş, adeta hayatta kalma mücadelesi vermeye başlamıştır.

Bergama'da iki buçuk senedir bırakın köylere hizmet götürmeyi kent merkezini dahi yönetemeyen bir anlayış var. Kent merkezinde büyük bir yol problemi var. Bergamalılar mevcut ilçe belediyesinden umudunu kesmiş durumda. 2014'te yürürlüğe giren Bütünşehir yasası kapsamında belde belediyelerinin kapatılmasının en büyük mağdurlarından biri Bergama. Üretim arazileri tarihi tekstil fabrikasını parsel parsel satarak bütçe oluşturmaya çalışan yönetim tıpkı geneldeki AKP iktidarı gibi satmak, harcamak ve buharlaştırmak üzerine kurulu yönetim anlayışı Bergamalıları bezdirmiştir. Bergamalı hemşehrilerimiz halkçı belediyeciliği çok çabuk özlemiş.

Söndürülemeyen orman yangınları kaygılandırıyor. Ormanlarımız, ağaçlarımız, insanlarımız, şehirlerimiz, geleceğimiz yanıyor ama yangınlar her nedense söndürülemiyor. Tarım bakanı işgal ettiği makamın görev ve sorumluluğunu unutmuş. Açıklama yapıyor 'Yangın söndürmek belediyelerin görevi' diyor. Yangın bölgesine giden Cumhurbaşkanı insanlara çay fırlatıyor. Türk Hava Kurumu'na kayyum atayanlar ve İzmir yangınına boş boş bakan tarım bakanı güneş gözlüklerini takmış ormanların yanışını izliyor."

POLAT: FISTIK ÇAMI ÜRETİMİ 10'DA 1'E DÜŞTÜ

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Bergama'daki fıstık çamı üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti. Polat şöyle konuştu:

"Bergama'ya hizmet gelmiyor, burası hükümet tarafından görülmüyor. Bergama Kozak yaylasındaki fıstık çamı üreticileriyle ilgili köylüler Tarım Bakanlığı için hiçbir adım atmıyor. Bergama Türkiye'deki çam fıstığının yüzde 90'ını üretiyor. 10'da bire düşmüş bir üretim var. Köylülerimizin feryadı var. Büyükşehir bir çalışma yürüyor fakat yeterli değil. Bakanlığın el uzatması gerekiyor. Ağaçların kesildiğini görüyoruz. Susuzluk büyük bir problem burada. Bergama sunağını da turizm için buraya getireceğiz."

"YÜREĞİNİZ VARSA ERKEN SEÇİME GİDERSİNİZ"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, birçok noktada devam eden orman yangınları üzerinden hükümeti eleştirdi. Sertel şunları söyledi:

"Padişahlara taş çıkaran bir yaşamın, 248 makam aracın, 13 uçağın olacak. Rahmetli Süleyman Demirel'e kızardık. Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel'in sadece 2'şer makam aracı vardı. 248 makam aracı ve 13 uçakla ne yapıyorsun? Battı, bitti denilen Yunanistan'ın 38 uçağı var. Fransa'nın 24, İtalya'nın 21 uçağı var. Herkes kendi ormanlarını korumak için uçakla donanmış. Bizimki sefa sürmek için uçakla donanmış. İtibardan tasarruf olmaz diyor. Okluk'ta 600 odalı saray yapıyor. İstanbul'da Dolmabahçe ve Topkapı saraylarında yaşıyor. Ankara'da bin odayı geçkin sarayında yaşıyor. Bu ne doymak bilmezliktir. Türkiye sadece seninle yaşayan ve senin şatafatını, saltanatını sürdürmek için var olan bir ülke değil, yeter artık. Bamya üreticisi 3-5 liraya bamya satıyor. Çitçi tohum alamıyor, hayvancı yem alamıyor. Türkiye'yi bitirdiler, yakıyorlar. Bodrum'da, Antalya'da, Manavgat'ta en kıymetli yerler yanıyor. Hep denize nazır yerler yanıyor. İki gün önce kararname çıkıyor. "Ormanlarda yanan yerlerde yetki Turizm Bakanlığı'ndadır" diye. Bu iktidardan kurtulma zamanı gelmiştir. CHP iktidarında garibanların çiftçilerin, işçilerin, ezilenlerin yanında olacağız. Birlikte üreteceğiz. Bir an önce yüreğiniz varsa seçime gidersiniz. Hodri meydan, çıkın görün halk size ne yapacak. Seçimden kaçılmaz. Halk erken seçim istiyor. "

Sertel, Ziraat Bankası'nın çiftçiye destek olmadığını söylerken, "Tüpçüye 750 milyon dolar veren banka çitçiye 50 bin lira vermek için tarlasını traktörünü ipotek ediyor. 50 bin liranın 5 bin lirası masrafa gidiyor. Artık Ziraat Bankası çiftçinin bankası olmaktan çıkmış, tüpçünün bankası olmuştur" diye konuştu.

BERGAMA'NIN ÜNİVERSİTEYE İHTİYACI VAR

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Bergama'da 189 dönüm Sümerbank arazisine TOKİ tarafından konut yapılmak istendiğini belirterek, "Bergama'nın üniversite ihtiyacı var. Tarım arkeoloji ve tekstil kısımları olabilir. Şehrin merkezinde bir stat var. Tutturdular millet bahçesi yapacağız diye. Meclis üyelerimize bile projeyi göstermediler. Oradaki 100 esnafı yok edecekler. Susuzluk problemi sürüyor. Bakırçay havzası temizlenmeli. Köy arazileriniz satışa çıkardılar, izin vermeyeceğiz" dedi.

ÜÇ KAMU YATIRIMI İÇİN 3 BİN LİRA ÖDENEK

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise hükümetin Bergama için üç kamu yatırımına sadece 2 bin liralık ödenek ayırdığını belirterek, "Hükümet, tek adam, yani saray herhalde Bergama'yı Türkiye'nin bir ilçesi olmaktan çıkarmış. Kamu yatırımlarına bakıyorum. Üç kamu yatırım var. Bergama Soma Demiryolu etüt proje işi. Aliağa Çandarlı Bergama İZBAN hattı. Bergama Soma Akhisar Karayolu projesi. Hükümet bu üç projeye 3 bin lira ödenek ayırmış" diye konuştu.