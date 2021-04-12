CHP'li Yula: 'Evet' oyu hayal kırıklığı oldu

12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:28

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Enver Demirel'in yönetimindeki belediyenin faaliyet raporları, belediye meclisinde MHP, AKP, CHP ve İyi Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla 'oy birliğiyle' kabul edildi.

Karara CHP içinden itiraz sesi yükseldi. CHP Etimesgut ilçe eski Başkanı ve 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Yula, partisinin kararını 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi. Yula, "Burada açıkça kamuoyuna bildiriyoruz ki, maalesef CHP’li belediye meclis üyelerinin 2020 yılı faaliyet raporuna verdiği 'evet' oyu, ne bizim partililerimizin ne de Etimesgutluların büyük çoğunluğunun onayı yerine geçmeyecektir." ifadesini kullandı.

CHP'li Yula, şunları kaydetti:

Bizler Etimesgut ilçesinde yaşayan ve ilçe belediyesinin hizmetlerinden doğrudan etkilenen kişileriz. Sık sık bir araya gelir ülke gündemi kadar ilçemiz Etimesgut sorunları, bunların bir türlü giderilememesinden, mevcut belediye başkanının uygulamalarından, partizanlıklarından, CHP için çalışan cefakar ve fedakar partililerimiz hakkındaki çirkin ve kaba üslubundan/sözlerinden konuşuruz.

Son seçimde kıl payı kaçırdığımızı belediye seçimlerini bu yıl kazanacağımız inancıyla, Etimesgutluların sorunlarını ve dertlerini dinleyip, bunlara çözümler üretecek, bir plan ve programa dönüştürmek için, partililerimiz her gün sahada yılmadan fedakarca çalışmaktadır.

Sahada görülen; partililerimizin sahayı hiç terk etmemeleri, çalışmalarına ısrarla ara vermeden devam ediyor olmalarının yanında, özellikle Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanımız Mahsur Yavaş beyin faaliyetlerini yürütürken Ankaralılar arasında oy veren vermeyen ayrımı yapmadan, belediye olanaklarını verimli ve ahlaklı kullanarak çok daha küçük kaynaklarla çok daha büyük hizmetlerin ihtiyaç sahibi yer ve kişilere götürebileceğini kanıtlayan uygulamaları ilçemizde önümüzü açtığıdır.

Bizlerin bu gözlemlerimizin yanında, vatandaşlardan doğrudan ve kendiliğinden gelen şikayetler ve sahadan aldığımız tüm geri bildirimlerden gördüğümüz, mevcut belediye başkanından memnuniyetsizlik, ona duyulan güvensizlik artık fısıltı olmaktan çıkmış açık açık konuşulan bir durum haline gelmiştir.

Bunun sonucu olarak, bir dahaki seçimde kaybedeceğini gören, CHP’nin kazanacağını anlayan mevcut belediye başkanının bu tavrı ve başarısızlığı ortadayken, aldığımız bir haber bizi en az seçimiz kazanamadığımızı anladığımız geceler kadar üzmüş, hayal kırıklığına uğratmış ve partimize karşı mahcup etmiştir.

Bu haber ne midir, Etimesgut Belediye Meclisindeki CHP’li üyelerin 2020 yılı faaliyet raporuna evet oyu vermiş oldukları haberidir. Bırakın kendilerini oraya gönderen CHP’li seçmenlerin memnuniyetsizliğini, Enver Demirel'e oy verenlerin bile pişmanlığı bu kadar açıkken, Etimesgut’ta kimle konuşsak belediyeden yakınıyorken, bunlar kimsenin göremediği neyi gördüler de 2020 yılı faaliyet raporlarını başarılı buldular.

Etimesgut’ta halk için yapılan bazı faaliyetler var, doğru, ancak bunlar da Büyük Şehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş tarafından yapılmıştır ve bunu vatandaşın bir kısmı bilmese bile belediye meclis üyeleri bilir.

Böyle yapılarak, Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından Etimesgut ilçe sınırları içinde yapılan alt ve üst geçitler, cadde düzenlemeleri, tretuvar çalışmaları, kanalizasyon dahil ilçemiz ihtiyacı bir çok alt yapı çalışması Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'e mi başarı olarak yazılmaya çalışılıyor.

İlçemizde dar gelirli gruba mensup çok fazla kişi var, içlerinde işinden olmuş ve çok zor şartlarda yaşamaya çalışanlar var, esnafların hali ortada, Belediye bunlar için ne yapmış, bazı partililerinizi kurtarmalarını saymazsanız, ki eğer ihtiyaç sahibi iseler onlara yardım yapılması değil sadece onlara yardım yapılmış olması yanlıştır, kimin derdine derman olmaya çalışılmıştır. Yoksa sadece patates dağıtılmış olması mı yeterli bulunmuştur.

Durumun bu kadar ortadayken, Etimesgut Belediyesinde CHP’yi temsilen bulunanlardan, partililerimizin ve Etimesgutluların yakınmalarını ve şikayetlerini dinleyerek buna göre davranmalarını bekliyorduk.

Enver Demirel'in Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partimizin kapatılması dahil, partimize karşı sözleri, Genel Başkanımıza iftiraları bu kadar ortadayken, CHP’li meclis üyelerinin, başarısızlığı açık ve net olan belediye başkanının faaliyet raporunu onaylıyor olmalarını partililerimize ve Etimesgutlulara nasıl açıklayabileceğiz?