CHP'nin Kadın Kolları Kurultayı ertelendi

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:39

CHP, Kadın Kolları 14'üncü Olağan Kurultayı'nı önce 21 Mart'ta daha sonra ise 11 Temmuz'da yapma kararı almıştı. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında iki kez ertelenen Kadın Kolları Kurultayı'nın, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da Bilkent Odeon'da yapılacağı açıklanmıştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse,yaptığı açıklamada, 14'üncü Olağan Kurultayı'nın CHP Parti Meclisi'nin (PM) 8 Ağustos Cumartesi günü toplanması sebebiyle 9 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da Bilkent Odeon'da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Kurultayın temasının "eşitlik gelecek" olacağını belirten Köse, bu kurultayın hayatın her alanında, karar mekanizmalarında kadınların yüzde 50 oranında temsiliyeti için mücadele kurultayı olacağını ifade etti.

MANİFESTO AÇIKLANACAK

Türkiye'nin 2011'de ilk imzacısı olup kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığına dikkat çeken Köse, Kurultay'ın gündemini İstanbul Sözleşmesi'nin oluşturacağını söyledi.

Köse, "Eğitimin, istihdamın yer aldığı, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın tartışmaya açılması, kadının şiddetten korunması, şiddet uygulayanın cezalandırılmasına ilişkin bir manifestomuz olacak. Hayatın her alanında yüzde 50 kadın temsiliyetinin olması için siyasi partilere çağrı yapacağız." dedi.



