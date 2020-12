Chris Cornell’in hayatını kaybetmeden önce kaydettiği cover albümü yayımlandı

13 Aralık 2020 Pazar, 09:45

Chris Cornell, Fotoğraflar: Reuters

Chriss Cornell'in hayatını kaybetmeden bir yıl önce kaydettiği cover albümü yayımlandı.

Albüm ismini, Soundgarden'ın popüler şarkısı "Black Hole Sun"ın içinde geçen bir sözden alıyor: "No One Sings Like You Anymore"

'İZLERİNİ TAŞIYOR'

Cornell'in eşi Vicky Cornell yaptığı açıklamada albümün çok özel olduğunu, kapak seçiminden bir araya getirdiği sanatçılara kadar her anında Chris Cornell'in izlerini taşıdığını söyledi.

Cover albümünde John Lennon, Prince, Harry Nilsson, Janis Joplin, Guns N' Roses, Electric Light Orchestra gibi isimlerin şarkıları yer alıyor.

52 yaşındaki Cornell 18 Mayıs 2017'de ABD'nin Detroit kentinde bir otel odasında ölü bulunmuştu. Sanatçının ölümü intihar olarak kabul edilmişti.