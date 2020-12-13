Chris Cornell’in hayatını kaybetmeden önce kaydettiği cover albümü yayımlandı
Chris Cornell’in ailesi, 2017’de hayatını kaybeden eski Soundgarden ve Audioslave vokalinin hayatını kaybetmeden bir yıl önce kaydettiği albümünün yayımlandığını duyurdu.
Chris Cornell, Fotoğraflar: Reuters
Chriss Cornell'in hayatını kaybetmeden bir yıl önce kaydettiği cover albümü yayımlandı.
Albüm ismini, Soundgarden'ın popüler şarkısı "Black Hole Sun"ın içinde geçen bir sözden alıyor: "No One Sings Like You Anymore"
'İZLERİNİ TAŞIYOR'
Cornell'in eşi Vicky Cornell yaptığı açıklamada albümün çok özel olduğunu, kapak seçiminden bir araya getirdiği sanatçılara kadar her anında Chris Cornell'in izlerini taşıdığını söyledi.
Cover albümünde John Lennon, Prince, Harry Nilsson, Janis Joplin, Guns N' Roses, Electric Light Orchestra gibi isimlerin şarkıları yer alıyor.
52 yaşındaki Cornell 18 Mayıs 2017'de ABD'nin Detroit kentinde bir otel odasında ölü bulunmuştu. Sanatçının ölümü intihar olarak kabul edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- AKP'ye kötü haber! Oylardaki düşüş sürüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
Video Haberler
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Safaride korku dolu anlar! Zürafa peşlerini bırakmadı
- Törende dikkat çeken diyalog
- 'Çalma' diyaloğu kahkaha dolu anlar yaşattı
- Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
En Çok Okunan Haberler
- DEVA'nın anketi ortaya çıktı! Kongre için tarih verildi
- CHP'lilerden Fahrettin Altun videosu
- CHP'li Başarır duyurdu: Bir satış daha oluyor
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
- Akşener'den adaylık sorusuna yanıt
- AKP'ye kötü haber! Oylardaki düşüş sürüyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kısıtlama' açıklaması
- İmamoğlu hakkındaki önergeye ret!
- Koronavirüs tablosunda bir günde ikinci değişiklik
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi