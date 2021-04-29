Chris Paul, Phoenix Suns'ı 11 yıl sonra play-off'a taşıdı

29 Nisan 2021 Perşembe, 12:20

NBA’de Batı Konferansı’nda mücadele eden Phoenix Suns, Los Angeles Clippers’i 109-101’lik skorla mağlup ederek 2010’dan sonra ilk kez play-off’lara kalmayı başardı.

Chris Paul 28 sayı, 3 ribaund ve 10 asistlik başarılı performansıyla Suns'a galibiyeti getiren isim oldu. Devin Booker 21 sayı, 3 ribaund, 3 asistlik performansıyla takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu.

Paul George’un 25 sayı, 10 ribaund, 4 asistlik başarılı performansı, Clippers'a galibiyeti getirmeye yetmedi.

Çeyrek skorları: 39-31, 24-22, 23-27, 23-21.