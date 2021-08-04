Christian Eriksen, takımı Inter'in antrenmanını ziyaret etti
EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından hayata dönen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, takımı Inter'in idmanını ziyaret etti.
EURO 2020'de (Avrupa Futbol Şampiyonası) Danimarka Milli Takımı ile Finlandiya karşısında çıktığı B Grubu ilk maçında kalp sorunu yaşayarak oyuna devam edemeyen ve aradan geçen süreçte tedavisine devam eden Christian Eriksen, kulübü Inter'in antrenmanını ziyaret etti.
Mavi-siyahlı kulübün sosyal medyada paylaştığı görüntülerde 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Suning Antrenman Tesisleri'ne giderek takım arkadaşlarıyla hasret giderdiği ve idmanı takip ettiği görüldü.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Inter ile olan sözleşmesi 2024 yazında biten Eriksen'in fiziksel ve psikolojik durumunun "mükemmel" olduğu ifade edildi. Metinde, oyuncunun Danimarkalı doktorlar tarafından verilen iyileşme programını takip edeceği kaydedildi.
Eriksen'in takım arkadaşlarını ziyaret ettiği görüntüler şu şekilde:
| VIDEO— Inter (@Inter) August 4, 2021
Eriksen ritorna al Suning Training Centre pic.twitter.com/jp6CWqVnAV
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