Çiftçi borcuna yeni erteleme istiyor

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Tarım Kredi Kooperatifleri salgından etkilenen 122 ortağın borç yapılandırmasından, 24 bin 457 çiftçinin ise borç ertelemesinden yararlandığını açıkladı. Şartlar değişmediği için borçlarını ödeyemeyeceğini belirten çiftçinin ise yeni bir erteleme için başvurduğu ortaya çıktı.

Çiftçinin durumuna ilişkin bilgi almak isteyen MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. Osmanoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle çiftçilerin ödemekte zorluk çektiği Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarının yeniden yapılandırılması ve borçlarının ertelenmesiyle ilgili bazı adımlar atıldığını ancak bu önlemlerin yeterli olmadığını söyledi.

YENİ YÜKLER ÖNGÖRÜLDÜ MÜ?

Osmanoğlu, “Kangren haline gelmiş bazı sorunların çözüme kavuşturulması için çok daha köklü adımların atılması gerekmektedir” diyerek şu soruyu yöneltti: “Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın borçlarını ödeyememesine sebep olan gerekçeler ortadan kalkmadığına göre sonbahar aylarına tekamül eden yeni ödeme planının faiz yükü de göz önünde bulundurulduğunda çiftçilerimize yeni yükler getireceği öngörülmekte midir?”

Önergeyi yanıtlayan Tarım Bakanı Pakdemirli ise erteleme için kredi borçlarının ertelenmesi ya da yapılandırılmasının yürürlüğe konulan yasa veya kararnamelerle verilen görevler doğrultusunda yapıldığını belirtti. Bakanın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü’nden aldığı verilere göre borcunu yapılandıran ya da erteleten çiftçi sayısı şöyle açıklandı: “Temmuz sonuna kadar 122 ortak, borcunu yapılandırdı. Borç ertelemesinden yararlanan çiftçi sayısı ise 24 bin 457 kişiye ulaştı.