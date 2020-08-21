Çiftçiyi faiz batağından kurtaracak yasa önerisi TBMM’de

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu’nun Meclis Başkanlığı’na sunduğu öneride, Türkiye’nin tarımsal üretimde ciddi risklerle karşı karşıya kaldığı vurgulanarak önlemlerin bir an önce alınması istendi.

Hancıoğlu, teklifinin gerekçesinde şu saptamalara yer verdi: “İthalata dayalı tarım politikası ve gıda enflasyonunu üretici fiyatları üzerinden baskılama uygulaması, sürekli olarak Türk çiftçisini üretimden vazgeçmeye zorladı. Bu duruma bir de yüksek maliyetli mazot, gübre, tohum, ilaç ve enerji kullanım bedelleri eklenince üretimden kaçış daha da büyük ivme kazandı.

Öyle ki bugün tarımsal üretim niteliği olan yaklaşık 4 milyon hektarlık arazide üretim yapılmıyor. 2019 yılı verilerine göre Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 2 milyon 260 bin çiftçinin bankalara yaklaşık 120 milyar, kooperatiflere ise 10 milyar liralık tarımsal kredi borcu bulunmaktadır. Bu borcun, salgın sürecinin de etkisiyle çok daha yukarılara çıkacağı aşikâr. Şayet ülke olarak tarımsal üretimimizi sürdürülebilir kılmak istiyorsak salgın, kuraklık, doğal afetler gibi başkaca olağandışı süreçlerde ihtiyaç duyulacak gıdaya ve temel gıda hammaddesi olan tarımsal ürünlere erişimde sorun yaşamamak istiyorsak, ivedilikle üreticilerimizin sırtındaki ağır borç yükünü ortadan kaldırmak zorundayız.

Atılması gereken adımların başında, tarımsal kredi borçlarına uygulanan faizlerin silinmesi ve borç vadelerinin ötelenmesi gelmektedir. Üreticilerimizin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan borçların faizlerinin silinerek borç anaparalarının yeniden yapılandırılması zorunludur.”