Çiğli Belediyesi'nde gelecek için 'Sıfır Atık'
Çiğli Belediyesi, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.
Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Yönetim Sistemi doğrultusunda, Belediye idari binasına ve şantiye tesisine ayrıştırıcı atık biriktirme ekipmanları kuruldu. Kentin belirli noktalarına Sıfır Atık Biriktirme konteynerleri bırakıldı. Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı oluşturuldu. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra Pandemi döneminde evlerden atık toplama uygulaması başlatıldı. Vatandaşlara devam eden hizmetlerle ilgili bilgi vermek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla da sosyal medya, billboard ve afişlerle geri dönüşümün önemine dair duyurularda bulunuluyor.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: GELECEĞİMİZ İÇİN SIFIR ATIK
Sağlıklı bir gelecek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerinin altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Geri kazanabilecek atıkların çöplere atılmadan ayrıştırılarak geri dönüşüme girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve geri dönüşüm ağına dahil etmek için farklı projeler geliştiriyoruz. Hizmet ve projelerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğince değerlendirilmiş olup Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini korumak için aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
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