Çiğli Belediyesi'nden sanatçılara 2 bin 500 TL destek
Çiğli Belediyesi, pandemi şartlarından dolayı uzun süredir sanatlarını icra edemeyen ve ekonomik sıkıntı yaşayan yerel sanatçılara 2 bin 500 TL destekte bulunacak.
Çiğli Belediyesi, dükkanları kapalı olan kahvehane esnafının ardından yaklaşık bir yıldır çalışamayan yerel sanatçılar için de destek çalışmaları başlattı. salgını nedeniyle uzun süredir ara verilen kültür-sanat etkinlikleri, yerel sanatçıların sahne alacağı konserlerle devam edecek. Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda düzenlenecek etkinlikler Çiğli Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
2 BİN 500 TL DESTEK
Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde yerel sanatçılara destek vermek amacıyla düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yapacağı çalışmalar doğrultusunda Çiğlili her bir yerel sanatçıya 2 bin 500 TL nakdi destekte de bulunulacak.
BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: ÇİĞLİ'DE SANATA CAN VERECEĞİZ
Pandemi şartlarının yalnızca toplum sağlığını değil kültür yaşantısını da olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Toplumumuzun yemek, içmek gibi temel ihtiyaçların yanında sanata da ihtiyacı var. Bu ihtiyacı ve yerel sanatçılarımızın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları da göz önünde bulundurarak bir takım organizasyonlar düzenlemeye karar verdik. Düzenleyeceğimiz etkinlikler ile hem halkımıza moral verecek hem de uzun süredir sanatını icra edememekten kaynaklı ekonomik sıkıntı yaşayan yerel sanatçılarımıza destekte bulunacağız” dedi.
Çiğli Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek bu organizasyonun kendileri için bir umut ışığı olduğunu ifade eden Çiğlili sanatçılar ise destekleri için Başkan Utku Gümrükçü’ye teşekkürlerini ilettiler.
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