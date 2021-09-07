Çiğli'de 9 Eylül coşkusu
Çiğli Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümünü düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.
İlk olarak, 8 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yenilenen Çiğli Atatürk Stadı'nın açılışı yapılacak. Ardından ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, spor kulüplerinin ve vatandaşların katılımıyla Büyük Bağımsızlık Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinlikler şair Atölyesi Behramoğlu, Yazar Barış İnce ve CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın konuşmacı olarak katılacağı "Sanat, Hayat, Toplum" Paneli ile sona erecek.
İzmir'in kurtuluşunu her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "9 Eylül, hem Güzel İzmir'imiz hem de ülkemiz için çok önemli bir gün. Hiçbir kirli ayağın topraklarımız üzerinde barınamayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Milli Mücadelemizin simgesidir. 9 Eylül’ü tarihine yakışır bir şekilde kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimi kutlamalarımıza katılarak coşkumuza ortak olmaya bekliyorum” dedi.
Video Haberler
- Ankara'da korkutan olay: Zeminde titremeler hissettik
- 22 aracın lastiğini kesti; o anlar kamerada
- İstanbul'da torbacılar arasındaki çatışma anı kamerada
- İkinci el otomobil piyasası için tarih verildi
- Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler
- Otobüste kavga! Şoförün yüzü kanlar içinde kaldı
- Feridun Düzağaç'tan 'göster telefonunu' tepkisi
- Yolcuyu hastaneye yetiştiren şoföre dehşeti yaşattı
- İsmail Saymaz'ın TRT ekranlarına nasıl sızdığını anlattı
- Sosyal medyada gündem oldu! İşte canlı yayındaki o anlar
En Çok Okunan Haberler
- Taksim metro istasyonunda feci olay
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- İlk seçimde ayrılacak
- Efsane oyuncu Jean-Paul Belmondo yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'ndan önemli proje: Faizsiz kredi
- Ünlü aktör evinde ölü bulundu
- Yoldan geçen araçalara ateş açtılar
- Ronaldo'dan 'Messi' göndermesi!
- Kömür torbasından çıkan hayatını değiştirdi
- 'Erdoğan ile Asiltürk arasında anlaşma sağlandı' iddiası