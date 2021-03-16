Çiğli’de belediye emekçileri 29 yıl sonra promosyon ödemesi alacak
İzmir'de Çiğli Belediyesi ile DİSK Genel-İş 8 No’lu şube arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi doğrultusunda, 29 yıl sonra bir ilk gerçekleştirilerek belediye çalışanları 2 bin 355 TL banka promosyon ödemesi yapıldı.
Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda banka temsilcilerinin katılımıyla ihale görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda ÇİBEL işçilerine 3 yıl için kişi başı 2 bin 355 TL promosyon ödemesi yapılmasına yönelik sözleşme imzalandı. 1992 yılından bu yana imzalanantoplu iş sözleşmelerinde yer almasına rağmen banka promosyonu alamayan belediye işçileri, 29 yıl sonra anayasal kazanımlarının yerine getirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
'EMEKÇİNİN GÜVENCESİYİZ'
Belediye emekçilerinin toplu iş sözleşmesiyle elde ettikleri hakların güvencesi olduklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İçerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, gece gündüz demeden omuz omuza hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımızın yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına ülke şartlarına göre çok verimli bir toplu iş sözleşmesi sürecini geride bıraktık. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinde yer alan promosyon ödemesi için bankaların katılımıyla ihale gerçekleştirdik. 3 yıl için 2 bin 355 TL ile üzerinden sözleşme imzaladık. Ödemeler, emekçilerimizin hesaplarına yapıldı. Mesai arkadaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde kentimize hizmet etmesini sağlamak adına her zaman üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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