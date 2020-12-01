Çiğli’de berber ve kuaförlere koronavirüs denetimi
Çiğli Belediyesi, Covid-19 salgınında yaşanan hızlı artış sonrası ilçe sınırları içerisinde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Salgınla mücadelenin ilk günden itibaren kararlı bir şekilde sürdürüldüğü Çiğli’de, salgının tekrar yukarı doğru seyretmesi sonucunda yeni tedbirler ve uygulamalar hayata geçirilmeye başlandı. Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, yakın temas riski bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan incelemeler sırasında işletme sahipleri ve müşteriler alınan yeni tedbirler hakkında bilgilendiriliyor. İçişleri Bakanlığı’nın toplum sağlığını korumak adına aldığı tedbirlere riayet etmeyen işletmelere cezai işlem uygulanıyor.
DENETİMLER YOĞUNLAŞTI
Denetimler ilçe genelinde diğer işletmelerde de yoğunlaşırken, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, toplum sağlığını korumak amacıyla zabıta ekiplerinin çalışmalarını artırdıklarını söyledi. Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirten Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda denetimlerimizi sürdüreceğiz. Halkımızın sağlığını korumak için alınan tedbirlerin takipçisi olacağız. Bu doğrultuda son olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunma ihtimali olan berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetledik. Gerekli uyarı ve bilgilendirmeleri yaptık. Çiğlimizde salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürmek için bizler de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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