Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy’dan ‘Alla Turca’
Şef Hakan Şensoy’un yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın yeni konseri İş Sanat’ın programında yerini aldı.
Topluluk, mart ayındaki konserinde keman sanatçısı Cihat Aşkın’ı ağırlıyor. Sanatçı, aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali’nde Onur Ödülü’nü almaya hazırlanıyor. Şef Hakan Şensoy’un da Cihat Aşkın ile birlikte iki eserde solist olarak yer alacağı konserde, Antonio Vivaldi’nin iki keman konçertosunun yanı sıra Cem Küçümen’in iki keman ve yaylı orkestra için bestelediği “Alla Turca” eseri seslendirilecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin repertuvarında Gioacchino Rossini ve Felix Mendelsohn-Bartholdy’nin eserleri de yer alıyor.
Etkinlik, ilk gösteriminin yapılacağı yarın saat 20.30’dan itibaren sezon sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.
Video Haberler
- Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı
- Skandal görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar!
- Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği yanıt kahkahaya boğdu
- Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
- Ağaçları sularken 1500 yıllık para buldu
- Demirtaş’ın annesine çirkin sözler! Büyük tepki topladı
- Dehşeti yaşadı! Dinlenip dinlenip sopalarla dövdüler
- Şampiyonluk kutlamalarında tepki çeken görüntüler
- İnşaatta ölen 2 kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
- “Çektiği görüntülerle bana şantaj yapmaya başladı”
En Çok Okunan Haberler
- Nevşin Mengü yemek siparişine bırakılan notu paylaştı
- Karahan Çantay yaşamını yitirdi
- “En önemli iki isimden biri Emre”
- Survivor yarışmacısı sunucuyla kavga etti!
- İttifak bozuluyor mu?
- Çeşme Belediye Başkanı Oran'dan vaka artışı uyarısı
- 'İnsanlığın yüzde 40'ı hayatta kalamayacak'
- Cumhurbaşkanı işareti verdi: Suriyelilere vatandaşlık
- Dışişleri'nden 'Kardeş Suudi Arabistan' açıklaması
- Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı