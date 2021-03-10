Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy’dan ‘Alla Turca’

10 Mart 2021 Çarşamba, 03:17

Topluluk, mart ayındaki konserinde keman sanatçısı Cihat Aşkın’ı ağırlıyor. Sanatçı, aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek 49. İstanbul Müzik Festivali’nde Onur Ödülü’nü almaya hazırlanıyor. Şef Hakan Şensoy’un da Cihat Aşkın ile birlikte iki eserde solist olarak yer alacağı konserde, Antonio Vivaldi’nin iki keman konçertosunun yanı sıra Cem Küçümen’in iki keman ve yaylı orkestra için bestelediği “Alla Turca” eseri seslendirilecek. İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz kaydedilen konserin repertuvarında Gioacchino Rossini ve Felix Mendelsohn-Bartholdy’nin eserleri de yer alıyor.

Etkinlik, ilk gösteriminin yapılacağı yarın saat 20.30’dan itibaren sezon sonuna kadar İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.